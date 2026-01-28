Wizz Air добавил новые рейсы сразу из двух аэропортов недалеко от Украины

Украинцы смогут воспользоваться дополнительными рейсами из Молдовы и Румынии.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых маршрутов из двух аэропортов Европы, через которые украинцам будет удобно путешествовать по миру.

Как сообщается на сайте перевозчика, с мая 2026 года он начнет выполнять рейсы из румынского города Яссы по двум новым направлениям:

Милан Мальпенса, Италия;

Пиза, Италия.

Также в мае-июне Wizz Air запустит несколько новых маршрутов из молдовской столицы Кишинева:

Видео дня

Как добраться до аэропорта Кишинева

Отметим, ранее УНИАН.Туризм из собственного опыта рассказывал, как украинцы могут быстро и бюджетно добраться до аэропорта столицы Молдовы.

В частности, на данный момент из разных городов Украины туда ходят многочисленные автобус, а также прямой пассажирский поезд.

Как добраться до аэропорта Яссы

Также УНИАН.Туризм из личного опыта рассказывал об особенностях путешествий через аэропорт в городе Яссы.

Кроме того, в октябре 2025 года был запущен новый поезд "Киев – Бухарест", который также проходит через Яссы.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.