Wizz Air добавил новые рейсы сразу из двух аэропортов недалеко от Украины

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил о запуске новых маршрутов из двух аэропортов Европы, через которые украинцам будет удобно путешествовать по миру.
Как сообщается на сайте перевозчика, с мая 2026 года он начнет выполнять рейсы из румынского города Яссы по двум новым направлениям:
- Милан Мальпенса, Италия;
- Пиза, Италия.
Также в мае-июне Wizz Air запустит несколько новых маршрутов из молдовской столицы Кишинева:
- Кельн, Германия;
- Базель Мюлуз, Франция;
- Родос, Греция;
- Римини, Италия.
Как добраться до аэропорта Кишинева
Отметим, ранее УНИАН.Туризм из собственного опыта рассказывал, как украинцы могут быстро и бюджетно добраться до аэропорта столицы Молдовы.
В частности, на данный момент из разных городов Украины туда ходят многочисленные автобус, а также прямой пассажирский поезд.
Как добраться до аэропорта Яссы
Также УНИАН.Туризм из личного опыта рассказывал об особенностях путешествий через аэропорт в городе Яссы.
Кроме того, в октябре 2025 года был запущен новый поезд "Киев – Бухарест", который также проходит через Яссы.
