Укрзализныця с 10 октября запускает новый поезд, который соединит Украину и Румынию. Как сообщает Министерство развития общин и территорий, поезд по маршруту Киев-Бухарест будет курсировать ежедневно.

Его маршрут будет пролегать через Киев, Винницу, Жмеринку, Могилев-Подольский, Велчинец, Унгены, Яссы и столицу Румынии Бухарест.

Дорога будет занимать сутки. Поезд будет отправляться из Киева в 06:30, и прибывать в Бухарест в 06:47 следующего дня. В обратном направлении - из Бухареста в 19:10, в Киев будет прибывать в 19:41 следующего дня.

Видео дня

Поезд будет прибывать на центральный вокзал Бухареста - Gara de Nord, откуда регулярно курсируют скоростные электрички до аэропорта.

Стоимость билета в купейном вагоне составит около 3800 грн, их уже можно приобрести в приложении или на сайте Укрзализныци.

Укрзализныця - последние новости

Сегодня, 4 октября, Россия атаковала дронами железнодорожный удар в Шостке, нанеся удары по двум пассажирским поездам. На данный момент известно о гибели одного человека. Среди пострадавших - сотрудница Укрзализныци, трое детей и их мать.

15 сентября председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский заявил, что Россия хочет разрушить ключевые узловые станции украинской железной дороги.

