Слишком долгое согласование формата отпуска изнуряет путешественников.

Долгое время солотуристы носили на себе клеймо одиноких людей, которым просто не с кем ехать в путешествие. Позже люди, отправляющиеся в отпуск в одиночку, чаще всего объясняли такое решение желанием познать себя или отдохнуть от семейной рутины.

Однако недавнее исследование Moxy Hotels установила, что все чаще туристы предпочитают ездать на отдых без компании просто потому, что они уже не могут терпеть бесконечные согласования отпускных планов в групповых чатах с родственниками или друзьями.

Планирование соместного отпуска слишком утомляет

Согласно результатам опроса, две трети британских путешественников считают планирование и бронирование отпуска утомительным занятием, а "усталость от принятия решений" – одним из главных источников стресса. Тем временем, 56% опрошенных испытывают усталость от поездки ещё до её начала, цитирует Express.

При этом исследование показало, что большая часть напряжения возникает из-за групповых чатов, посвященных отдыху – 59% признались, что планирование совместной поездки в прошлом вызывало проблемы.

В то же время около 25% опрошенных полностью отказались от поездки после потока сообщений, который в итоге так и не привел к принятию решения.

Согласно исследованию Moxy Hotels, основными причинами ссор стали планирование, бюджет, поиск и бронирование отелей, а также поиск направлений и развлечений.

Рост усталости от принятия решений способствовал росту желания путешествовать в одиночку – 53% отказались от попутчиков ради солоотдыха.

При этом путешественники назвали свободу принимать собственные решения главной мотивацией для путешествий в одиночку (35%). Далее следуют покой и расслабление, которые предлагает одиночное путешествие (33%), простота планирования (21%) и отсутствие необходимости учитывать мнение попутчиков (18%).

Любимые направления солотуристов из Великобритании

Также исследование определило десять городов, которые британцы предпочитают исследовать без семьи или друзей:

Париж (25%); Лондон (21%); Барселона (21%); Амстердам (17%); Дублин (15%); Афины (12%); Вена (11%); Копенгаген (10%); Берлин (10%); Лиссабон (10%).

Полезные советы солотуристам

Как сообщал УНИАН, ранее портал Lonely Planet опросил опытных путешественниц и составил список из 15 полезных советов для женщин, путешествующих в одиночку.

В свою очередь бывалая соло-туристка Эшли Пробст поделилась шестью хитростями, благодаря которым ей удается оставаться в безопасности, находить общение и сохранять рассудок в путешествиях.

