В первую очередь эти советы предназначены для женщин, но мужчинам, путешествующим соло, они тоже будут полезны.

Туристическая индустрия быстро меняется. Две тенденции набирают силу: все больше людей путешествуют соло; все больше женщин путешествуют по миру, в том числе тоже соло. Портал Lonely Planet собрал мнения опытных путешественниц и составил список советов для женщин, путешествующих соло. Впрочем, эти советы будут полезными и для туристов-мужчин, которые путешествуют в одиночестве.

1. Бронируйте жилье у женщин

Особенно хороший вариант, если жилье сдает женщина, у которой в профиле есть фото с домашними животными. Это самый безопасный вариант.

2. Начинайте соло-путешествия постепенно

Начните с однодневной поездки или послеобеденного похода в музей, который вы всегда хотели увидеть, но не знали, с кем пойти. Так вы психологически подготовитесь к более длительным соло-путешествиям.

3. Не игнорируйте хостелы

Хостелы - отличный способ познакомиться с людьми, которые путешествуют самостоятельно. В большинстве хостелов можно снять отдельную комнату для большей безопасности.

4. Присоединяйтесь к групповым турам и экскурсиям

Если вы опасаетесь отправляться в большое самостоятельное путешествие, запишитесь на групповые экскурсии. Так вам не будет одиноко, и будет возможность познакомиться с другими туристами.

5. Берите с собой музыку

Во время соло-путешествия любимая музыка в наушниках поможет вам чувствовать себя психологически комфортнее. К тому же наушники - это хороший сигнал всем вокруг, что вы не настроены на общение. Это на случай, если и в путешествии вы не настроены на новые знакомства.

6. Возьмите с собой книгу

Такова уж природа путешествий, что вам неоднократно придется чего-то ждать: например, прибытия поезда, или приготовления блюда в ресторане. Если вы путешествуете в одиночестве, книга развлечет вас, пока вы ждете.

7. Дайте себе время на размышления

Путешествия в одиночестве - это прекрасная возможность обдумать определенные вещи, на что у вас может не хватать времени в повседневной жизни. Например, подумать о своих планах на жизнь.

8. Заводите новых друзей

Путешествие - хорошая возможность завести новые знакомства, даже на полчаса. Просто поговорите с человеком за соседним столиком в кафе, или с другим туристом в музее. Такое общение может стать интересным опытом.

9. Планируйте дни отдыха

Не загружайте все дни путешествия сплошными экскурсиями и другими активностями. Выделите определенные дни просто на то, чтобы отдохнуть, поспать подольше, просто валяться на пляже и тому подобное.

10. Пользуйтесь туристическими приложениями

С современными технологиями вы можете без проблем знакомиться с интересными местами без гида и знания местного языка.

11. Не игнорируйте местную кухню

Многих соло-путешественников пугает идея похода в ресторан в одиночестве. Если вам трудно преодолеть этот психологический барьер, поищите гастрономический тур по ресторанам города. Такие тоже бывают.

12. Не забудьте взять в путешествие павер-банк

Путешествуя в одиночестве, вы, скорее всего, будете использовать свой телефон больше, чем обычно, для съемки фото и видео, а также для навигации по картам. Поэтому не стоит надеяться, что батарея протянет целый день до возвращения в отель.

13. Не ждите напарника

Если вы давно мечтали куда-то съездить, но все никак не могли найти напарника, это хороший повод решиться на соло-путешествие.

14. Не злоупотребляйте соцсетями

Во время соло-путешествия у вас может возникнуть соблазн поделиться всем своим путешествием через социальные сети, чтобы компенсировать недостаток общения. Но из соображений безопасности лучше избегать распространения подробной информации о ваших перемещениях в реальном времени.

15. Информируйте близких о своем местонахождении

То, что нельзя выкладывать в общий доступ, необходимо сообщать надежному близкому человеку. Хотя бы кто-то на свете должен точно знать, где именно вы должны находиться в каждый конкретный момент времени. Тоже из соображений безопасности.

