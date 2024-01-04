Многие люди испытывают определенные опасения перед своим первым самостоятельным отпуском.

В последние годы все больше людей предпочитают путешествовать в одиночку, в надежде получить новый опыт, познать себя и отдохнуть именно так, как хочется им самим. Их не смущает даже то, что соло-туристы нередко платят за отдых почти в два раза больше, чем пары, семьи или компании.

Тем не менее, многие люди испытывают определенные опасения перед своим первым самостоятельным путешествием. Эксперт издания Euronews Travel Йен Смит подготовил несколько полезных советов для тех, кто отправляется в свое первое соло-приключение.

1. Начинайте с малого. Если вы нервничаете по поводу своего первого самостоятельного отпуска, лучше сначала спланировать короткую поездку, а не, например, месячный тур по всей Европе.

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"В первый раз я путешествовал один в конце семейного отпуска. Я уже был в Испании и добавил два дня в Барселоне только для себя. Это было идеальное знакомство с соло-туризмом. Это не было слишком сложно, не было слишком много планирования и это придало мне уверенности продолжать. С тех пор я отправлялся в одиночные приключения продолжительностью от пары дней до двух недель", – поделился опытом Смит.

2. Хостелы – ваш лучший друг. "Я люблю знакомиться с новыми людьми во время путешествий, и нет для этого более удобного места, чем хостел. Кроме того, это экономичный вариант, когда вам не с кем разделить стоимость Airbnb", – говорит эксперт.

При этом он советует обязательно прочитать описания и отзывы перед бронированием, чтобы убедиться, что это именно та атмосфера, которую вы ищете. Например, одни туристы ищут хостелы с более социальной атмосферой, где проводится много различных мероприятий, другие же предпочитают хостелы с большим личнім пространством, где можно выбрать отдельную комнату вместо общей.

"Лично я не против останавливаться в общих комнатах, всегда беру с собой беруши и маску для глаз, чтобы спать где угодно. Однако для более длительной поездки может быть хорошей идеей забронировать отель или отдельный номер на одну или две ночи в середине пути, чтобы дать себе время побыть наедине с собой и передохнуть", – добавил Смит.

3. Смело говорите "нет". Самое замечательное в самостоятельном путешествии – возможность делать все, что хочется. Это означает, что вы не должны чувствовать себя виноватым из-за того, что предпочитаете отдыхать у бассейна вместо прогулок по местным туристическим достопримечательностям. "Познавайте мир, но никогда не чувствуй себя виноватым, сказав "нет", – процитировал Смит совет от своей коллеги по Euronews Travel Рози Фрост.

4. Устройте курортный роман. По словам эксперта, во время отпуска люди зачастую становятся более свободной версией себя, особенно когда они путешествуют одни. Нет ничего плохого в том, чтобы во время отпуска ходить на свидания, знакомиться в барах или танцевать до упада с незнакомцами, если это вам приносит радость.

5. Будьте бдительны, чтобы вас не ограбили. Несмотря на все преимущества, сольные путешествия также таят в себе и определенные угрозы в виде краж или других преступлений, и к этому следует относиться серьезно.

"Прежде всего, составьте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Возьмите с собой резервный телефон и вторую банковскую карту, оставьте их у себя в номере... Также рекомендуется отправить себе по электронной почте сканы важных документов, таких как паспорт, и любую информацию о бронировании, которая может вам понадобиться", – предупредил Смит.

При этом он советует носить все важные предметы в надежно закрепленной поясной сумке, а также внимательно следить за своим окружением и быть осторожными, когда вы берете свой телефон или кошелек. Если же вы останавливаетесь в хостелах, обязательно возьмите с собой замок, чтобы надежно закрывать свои ценности, пока вы путешествуете.

Как сообщал УНИАН, ранее блогерша дала три совета соло-путешественницам, как отпугнуть нежелательных ухажеров.

При этом самой безопасной страной для соло-туристов признали Японию.

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