По всей Франции туристов все чаще штрафуют за прогулки топлес

Суммы штрафов достигают 150 евро, а нарушителей ловит полиция.

В условиях адской летней жары в Европе, все больше туристов не могут устроять перед соблазном максимально оголиться. Однако во Франции за это можна нарваться на немалый штраф.

Как пишет The Independent, все больше французских курортных городов призывают туристов прекратить ходить по улицам без верхней одежды, иначе им грозят штрафы и прочие меры воздействия.

В первую очередь ограничения касаются мужчин, разгуливающих по улицам с обнаженным торсом. Однако и женщинам в одних лишь купальниках там не рады.

Видео дня

Хотя во Франции нет правил, запрещающих находиться без верхней одежды на пляжах, власти многих приморских курортов принимают меры не местном уровне.

Как это работает

Например, курортный городок Нарбонн на южном побережье Франции ввел соответствующий запрет до конца сентября. Городские власти пояснили, что таким образом они хотят "сохранить общественное спокойствие, уважение к окружающей среде и привлекательность центра города в летний сезон".

Чиновники также добавили, что "некоторые виды одежды, подходящие для пляжей и купальных зон, не обязательно уместны на улицах, площадях или в исторических районах города".

Нарушителям грозит штраф до 150 евро, а за соблюдением правил следит полиция. По словам мэра Нарбонны Бертрана Мальки, такие штрафы уже получили 15 человек.

"Прежде всего, речь не идет о запрете туристов и уж точно не об ограничении личной свободы. Нарбонн – гостеприимный средиземноморский город, это решение основано просто на здравом смысле и уважении к общественному пространству. У нас есть прекрасный пляж, где люди, естественно, могут одеваться как им угодно, но когда вы заходите в центр города, мы считаем, что минимальный уровень одежды должен быть разумным", – пояснил градоначальник.

Аналогичные меры действуют в приморском городе Довиль на побережье Кот-Флери, где первоначально за такие нарушения был введен штраф в размере 17 евро, но теперь он увеличен до 150 евро. В Аркашоне и Ле-Сабль-д'Олонне на атлантическом побережье Франции также взимаются штрафы до 150 евро.

За что еще штрафуют туристов в Европе

Как ранее сообщал УНИАН, в Испании можно нарваться на штраф до 1500 евро за сушку белья на балконе.

Тем временем, в Греции можно получить огромный штраф за туфли на шпильках.

При этом в Италии туристам грозит штраф в 2,5 тысячи евро за шлепки на знаменитой "Дороге любви".

Кроме того, на одном из самых известных пляжей итальянской Сардинии большинству отдыхающих запретили устанавливать собственные пляжные зонты.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.