Итальянские военные 'навестили' танкер 'теневого флота' РФ: как проходила операция

Проверка проводилась на основании статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву.

Военно-морские силы Италии провели успешную операцию по перехвату и досмотру нефтяного танкера "Тоа Пайо", который находится под санкциями ЕС и связан с российским "теневым флотом". Об этом сообщило итальянское министерство обороны.

Целью досмотра было выяснить, законно ли судно использует флаг Камеруна. По словам ведомства, операция заняла около двух часов, а итальянцам помогали греческий военный корабль и польский патрульный самолет.

По предварительным данным, сначала капитан танкера отказался идти навстречу и не пускал военных на борт. Из-за этого на судно с вертолета пришлось десантировать группу итальянских военнослужащих – именно они и провели досмотр. В итоге всё обошлось без столкновений и осложнений, а собранные документы и информацию сейчас изучают.

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Как стало известно, "Toa Payoh" вышел из порта Бенин 16 июля, держа курс на Стамбул. Его перехватили к западу от острова Пантеллерия, а сама проверка основывалась на статье 110 Конвенции ООН по морскому праву – то есть проводилась в международных водах совершенно законно.

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто назвал это очередным доказательством того, что страна вносит реальный вклад в безопасность Средиземноморья и поддерживает общую политику ЕС.

Санкции против России

Напомним, Евросоюз разрешил странам-членам продавать нефть и другие товары, изъятые с судов "теневого флота" РФ, который Кремль использует для обхода ценовых ограничений "Большой семерки". Такое решение ЕС принял в рамках очередного пакета санкций, а в перечень товаров, выставленных на продажу, может попасть и конфискованный зерновой груз.

Также Украина обратилась в Международную морскую организацию с просьбой признать суда "теневого флота" РФ легитимными военными целями. В письме подчеркивалось, что перевозка подсанкционного топлива напрямую финансирует войну против Украины, а значит, такие танкеры нельзя считать обычным гражданским транспортом. Инициатива была выдвинута на фоне того, что Великобритания и ЕС также усиливают давление на "теневой флот" – в частности, заставляют морские реестры Панамы, Камеруна и Барбадоса лишать флага суда, подпадающие под санкции, после чего те теряют защиту и могут быть законно досмотрены в море.

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