Секатор лучше отложить: эксперты назвали 7 вечнозеленых растений, которые не стоит обрезать

Обрезка может негативно повлиять на состояние этих растений.

Некоторые растения нуждаются в обрезке для сохранения формы или стимулирования цветения, но есть и такие, которым она не нужна. Эксперты назвали 7 вечнозеленых растений, которые лучше не обрезать, пишет marthastewart.com.

Вечнозеленые растения ценятся за то, что они сохраняют листья или хвою в течение всего года и украшают сад в разные сезоны.

Однако не все они хорошо реагируют на вмешательство. В некоторых случаях удаление побегов может нарушить естественную форму или повлиять на дальнейшее развитие.

Видео дня

Садоводы отмечают, что перед использованием секатора важно учитывать особенности конкретного вида и его потребности.

Эксперты назвали вечнозеленые растения, которые лучше оставить без обрезки.

Можжевельник

Многие виды можжевельника растут медленно, поэтому сильная обрезка может значительно затянуть время их восстановления. По словам садовода Тэмми Сонс, обрезка этих растений только для улучшения внешнего вида может оставить пробелы, которые уже не заполнятся.

Она отмечает, что к можжевельнику стоит относиться как к неприхотливому растению, которое выполняет свою роль в саду без лишнего вмешательства.

Туя западная

Этот холодостойкий вечнозеленый кустарник часто используют для создания живых изгородей. Он имеет компактную форму и обычно не требует обрезки.

Удаление коричневых участков, то есть старой древесины, может привести к тому, что эти части больше не восстановятся. По словам Сонс, если позволить таким растениям расти естественно, они остаются крепкими, хорошо сформированными и неприхотливыми в уходе.

Сосна долгохвойная

Обрезка этой сосны может вызвать несколько проблем. Неправильно выбранное время для процедуры может вызвать у дерева стресс и сделать его более уязвимым к болезням и вредителям.

Кроме того, чрезмерная обрезка может изменить естественный вид растения, сделать его ниже или неравномерным. Сонс отмечает, что сосна лучше всего выглядит в своей естественной форме, поэтому её лучше оставлять без вмешательства, если она здорова и не мешает другим объектам в саду.

Юкка

Юкку часто относят к кактусам, но на самом деле это многолетние вечнозеленые кустарники. По словам эксперта Питера Кроэса, большинство юкк растут медленно и достигают зрелости примерно через два-три года.

Этим растениям также требуется около пяти лет, чтобы зацвести, поэтому обрезка может замедлить этот процесс.

Суккуленты

Большинство суккулентов являются вечнозелеными растениями и сбрасывают листья только в условиях стресса. В засушливых регионах, где их выращивают на открытом воздухе, они могут создавать привлекательный почвопокровный слой.

Суккуленты не нуждаются в обрезке. Кроэс отмечает, что во время такой процедуры можно срезать части растения, что создаст дополнительный стресс и может повлиять на его общее состояние.

Самшит

Самшит также относится к медленнорастущим растениям. Этот неприхотливый кустарник ценят за компактную форму и мелкие вечнозеленые листья, поэтому обычно он не нуждается в обрезке.

Особенно это касается самшита, который выращивают как отдельное растение, а не высаживают рядами для создания живой изгороди. В таком случае его не нужно регулярно подрезать, отмечает Кроэс.

Карликовые хвойные

Существует множество разновидностей карликовых хвойных растений, большинство из которых вырастают не более чем до 1,5 метра в высоту и в ширину. Они растут медленно, прибавляя всего несколько сантиметров в год.

По словам Сонс, если обрезать такие растения слишком сильно, они могут восстанавливаться ещё медленнее или вообще не отрасти.

Подробнее об обустройстве приусадебного участка

Ранее эксперт назвал растения, которые помогут сделать ваш двор более роскошным. Отмечалось, что благодаря своей форме, текстуре и цвету они сделают ландшафт более изысканным.

Также УНИАН писал о том, как избавиться от корней деревьев и пней естественным способом. Эксперты подробно рассказали, почему важно вовремя убрать остатки дерева и какие естественные методы для этого существуют.

Вас также могут заинтересовать новости: