Почему у кошек породы сфинкс нет шерсти: все началось с одного необычного котенка

Изначально кошек породы сфинкс называли "канадскими безшерстными".

Кошки породы сфинкс уже десятки лет привлекают внимание своей главной особенностью - полным или почти полным отсутствием шерсти. Они чувствительны к холоду и летом подвержены солнечным ожогам, поэтому большинство из них живут исключительно в помещении.

В BBC Science Focus Magazine рассказали, почему у кошек породы сфинкс нет шерсти. Оказывается, этому есть объяснение.

Зоотехник и основательница организации TheWildheartTrust Шарлотта Корни рассказала, что отсутствие шерсти у сфинксов связано с мутацией в гене, отвечающем за снабжение волосков кератиновым белком по мере их появления из фолликула. Она отметила, что у этих кошек шерсть формируется, но имеет более слабую структуру и легко повреждается и выпадает.

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Изначально кошек породы сфинкс называли "канадскими безшерстными", так как первое зафиксированное появление этой породы произошло в Торонто в 1966 году. Тогда домашняя кошка родила безшерстного котенка, что позже оказалось результатом естественной генетической мутации.

Эту кошку назвали Прун, и с неё началась первая программа разведения безшерстных кошек. Хотя трудно сказать, являются ли все современные безшерстные кошки потомками Пруна или других кошек с этой генетической мутацией.

Корни отметила, что эта генетическая мутация может возникать у кошек естественным путем, но селекционное разведение с целью закрепления этого признака привело к появлению породы сфинксов. Она добавила, что некоторые кошки породы сфинкс полностью лысые, в то время как у других по всему телу или на отдельных участках имеется короткий шерстяной покров.

Зоотехник объяснила, что рецессивная мутация находится в гене кератина 71, который играет ключевую роль в образовании шерсти. Он входит в семейство кератинов II типа, присутствующих во всех эпителиальных клетках млекопитающих.

Украинская порода сфинксов

Интересно то, что сфинксы, как и другие породы кошек, бывают различных цветов. Более того, в результате скрещивания появилось немало различных пород сфинксов.

В издании отметили, что существует вид бамбино, который был выведен в результате скрещивания сфинкса с манчкином. Как и манчкин, бамбино имеет короткие лапы и большие уши.

Кроме того, существует и украинская порода сфинксов - украинский левкой. У кошек этой породы уши загнуты внутрь. Они являются результатом скрещивания донской безшерстной кошки со шотландской вислоухой кошкой.

Одной из главных особенностей этой породы является то, что самцы вырастают значительно крупнее самок.

Почему кошки живут дольше собак

Напомним, что, согласно недавнему исследованию, тот факт, что собаки живут меньше кошек, может быть связан с размером мозга и особенностями иммунной системы.

Результаты исследования показали, что долгоживущие виды обладают большим количеством генов, связанных с иммунной системой. По мнению ученых, именно способность организма эффективно защищаться от инфекций, контролировать повреждения клеток и поддерживать нормальную работу органов может быть одним из ключевых факторов долголетия.

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