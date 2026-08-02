Нейтрализовать генерала в ресторане в Москве пыталась 'третья сторона', - эксперт

Коваленко отметил, что если бы это были разборки внутри российских спецслужб, то они заканчивались бы иначе – инфарктом, инсультом или прыжком из окна.

Нейтрализовать российского генерала с помощью взрыва в ресторане в Москве пыталась "третья сторона". Такое мнение в эфире Radio NV высказал Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление".

Отвечая на вопрос о взрыве во время банкета в ресторане в центре Москвы, где, возможно, отмечал свой день рождения топ-генерал российских Воздушно-космических сил, он выразил сомнение в том, что это были внутренние разборки.

"Если бы это была внутренняя разборка, её провели бы совсем по-другому. Обычно разборки внутри российских спецслужб заканчиваются инфарктом, инсультом или прыжком из окна. И именно этим всё и ограничивается", – сказал Коваленко.

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Кроме того, добавил обозреватель, "большой опыт использования различных ядов также позволяет имитировать различные заболевания: сердечно-сосудистой системы и не только".

Причастность "третьей стороны"

"Поэтому в данном случае я считаю, что это всё же была именно нейтрализация третьей стороны. Третья сторона пыталась нейтрализовать этого генерала. Другой момент – кто именно?.. Вполне возможно, что это могла быть попытка украинских спецслужб ликвидировать этого генерала", – отметил он.

В то же время, как отметил Коваленко, в случае с "третьей стороной" это могли быть и "внутрироссийские движения".

"То есть это может быть даже теракт одной из террористических организаций, действующих на территории Российской Федерации, не имеющих никакого отношения к Украине и являющихся представителями террористических организаций даже из других стран", – сказал эксперт.

Он напомнил о теракте в российском "Крокусе", который был связан с "афганскими радикалами; террористы были связаны с ними и совершили этот теракт в их интересах". "Поэтому, я думаю, можно рассматривать именно такой вариант с участием третьей стороны", – добавил Коваленко.

Связь с попыткой покушения на Оболенского

Кроме того, отвечая на вопрос о заявлении президента Украины Владимира Зеленского о том, что с нашей стороны последует ответ на попытку покушения на главу бригады "Хартия" Национальной гвардии Украины Игоря Оболенского, Коваленко фактически исключил, что эти события связаны.

"На 99% я уверен, что эти события не связаны. Потому что, если мы говорим о подготовке такой акции, такой операции, – на это уходит не 24–48 часов. Обычно это довольно длительная подготовка, которая ведется, и все готовится весьма тщательно. То есть так быстро такие операции не проводятся", – пояснил он.

Тем более, добавил Коваленко, что получилось еще и совпадение с днем рождения генерала и празднованием в одном из самых дорогих ресторанов Москвы. "И так быстро организовать акт ликвидации – нет, это не ответ", – сказал эксперт.

Взрыв в ресторане в Москве – что известно

Как сообщалось, вечером 1 августа произошел взрыв в элитном ресторане Balzi Rossi в центре Москвы. Отмечалось, что в результате взрыва три человека погибли, а еще более 20 человек получили ранения.

Целью взрыва мог быть главнокомандующий Воздушно-космическими силами России Александр Чайко, которого в Украине судят за военные преступления. В начале полномасштабной войны России против Украины он командовал войсками, участвовавшими в бучанской резне. Главкомандующим его назначили в мае этого года.

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