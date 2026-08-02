Россия могла возобновить удары КАБами с реактивным двигателем, - СМИ

Первые случаи их использования были зафиксированы в конце весны - начале лета 2025 года.

За последние 10 дней июля россияне трижды ударили по Павлограду с помощью управляемых авиабомб (КАБ - керована авіаційна бомба). Как пишет "Милитарный", это может свидетельствовать о возобновлении применения авиабомб УМПБ-5Р, оснащенных реактивным двигателем.

Отмечается, что Павлоград расположен примерно в 75 километрах от линии фронта. Удары по городу, в результате которых погибли семь человек, были нанесены 20, 23 и 30 июля.

OSINT-аналитик Клеман Молин в соцсети X обратил внимание на необычно дальнобойные удары. Он отметил, что от точки запуска российским самолетом до мест попаданий было около 150 километров, что свидетельствует о чрезвычайно большой дальности полета авиабомб.

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По словам OSINT-аналитика, это может свидетельствовать о том, что враг вернулся к применению авиабомб УМПБ-5Р с реактивным двигателем. Первые случаи их использования были зафиксированы в конце весны - начале лета 2025 года.

Одним из самых известных случаев применения УМПБ-5Р стала атака 18 октября 2025 года, когда российская авиация впервые применила управляемую авиационную бомбу для нанесения удара по Лозовой в Харьковской области. По данным прокуратуры, удар был нанесен авиабомбой УМПБ-5Р с реактивным двигателем.

Тогда в обломках авиабомбы на месте падения обнаружили остатки реактивного двигателя, похожего на китайский Swiwin SW800Pro, который используется, в частности, в ракете S8000 "Бандероль". По оценкам ГУР, это обеспечивает УМПБ-5Р дальность полета до 200 км.

В издании отметили, что россияне могли применить не только УМПБ-5Р. Например, в октябре 2025 года стало известно, что российские самолеты Су-34 получили новые универсальные модули планирования и коррекции УМПК-500 для авиабомб ФАБ-500Т. Новый модуль получил удлинённую хвостовую часть и увеличенные крылья, благодаря чему заявленная дальность применения возросла до более чем 100 километров.

Кроме того, российская авиация имеет на вооружении дальнобойные авиабомбы "Гром-Э1", оснащенные ракетным двигателем от тактической ракеты Х-38. Эти авиабомбы имеют дальность поражения от 10 до 120 километров при пуске с высоты от 500 до 12 000 метров.

РФ наращивает интенсивность ударов КАБами

Ранее начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что россияне наращивают интенсивность ударов управляемыми авиационными бомбами. По его словам, враг каждую ночь обстреливает линию фронта КАбами, это происходит без перерыва.

Игнат отметил, что РФ стала чаще использовать КАБы, поскольку они значительно дешевле ракет. По его словам, чтобы добиться каких-то тактических успехов на поле боя, россияне наносят ими удары по украинским укреплённым районам.

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