Рок-хит №1 1985 года признали 'худшей песней всех времен'

Судьба этой композиции оказалась необычной: чем больше проходило времени, тем сильнее разделялись мнения о ней.

История песни "We Built This City" группы Starship – один из самых противоречивых примеров в рок-музыке. Композиция, которая когда-то покорила мировые чарты и принесла коллективу огромный успех, спустя годы стала объектом жесткой критики и даже получила сомнительный титул "худшей песни всех времен", пишет журнал Parade.

Выпущенная 26 августа 1985 года как главный сингл дебютного альбома Starship "Knee Deep in the Hoopla", песня мгновенно стала хитом. Она две недели удерживалась на первом месте Billboard Hot 100, возглавила чарты Австралии и Канады, а также вошла в десятку лучших во многих европейских странах.

Для Starship этот успех стал переломным моментом. Группа появилась после трансформации Jefferson Starship и позже еще дважды поднималась на вершину Billboard Hot 100 с песнями "Sara" и "Nothing’s Gonna Stop Us Now".

Видео дня

Однако судьба "We Built This City" оказалась необычной: чем больше проходило времени, тем сильнее разделялись мнения о композиции.

Авторами "We Built This City" были Мартин Пейдж и Берни Топин, а также Деннис Ламберт и Питер Вулф. После выхода песня получила положительные отзывы. Billboard называл ее "необычным рок-н-ролльным гимном", а Cash Box отмечал запоминающееся звучание и сильные музыкальные хуки.

В 1986 году композиция даже была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшее рок-вокальное исполнение дуэтом или группой". Альбом "Knee Deep in the Hoopla" получил платиновый статус и принес группе еще один большой хит – "Sara".

Но спустя годы отношение к песне резко изменилось. В 2004 году журнал Blender включил "We Built This City" в список "50 худших песен всех времен" и поставил ее на первое место. Редактор Крейг Маркс объяснил решение так: "It purports to be anti-commercial but reeks of ’80s corporate-rock commercialism. It’s a real reflection of what practically killed rock music in the ’80s."

Позже композиция снова оказалась в центре критики: в 2011 году читатели Rolling Stone признали ее худшей песней 1980-х, а в 2016 году журнал GQ назвал ее "худшей песней всех времен", посвятив материал истории создания хита и причинам негативной реакции.

Несмотря на многочисленные обвинения критиков, "We Built This City" не исчезла из культурного пространства. Композиция продолжает звучать на радио, появляется в рекламе и остается одним из самых узнаваемых рок-хитов 1980-х. Спустя более 40 лет после выхода "We Built This City" остается музыкальным парадоксом: песней, которая одновременно стала огромным коммерческим успехом и одной из самых обсуждаемых композиций в истории рока.

Напомним, ранее УНИАН писал, какой рок-хит 1975 года родился шуткой, но стал классикой.

Вас также могут заинтересовать новости: