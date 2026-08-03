'Впереди самые критические пять дней': Мадьяр обратился к жителям Венгрии с предупреждением

Значительная часть Европы страдает от продолжительной жары и засухи, что приводит к снижению уровня воды в реках.

Венгрии предстоят пять критических дней, заявил в воскресенье премьер-министр страны Петер Мадьяр, пишет Reuters.

Он пояснил, что из-за понижения уровня воды в Дунае единственная в стране атомная электростанция вынуждена остановиться впервые за более чем четыре десятилетия, а на горизонте надвигается новая волна жары.

Издание сообщило, что значительная часть Европы страдает от продолжительной жары и засухи, что приводит к снижению уровня воды в реках и вызывает опасения по поводу водоснабжения, речного транспорта и производства электроэнергии.

Видео дня

По состоянию на 21:37 по киевскому времени атомная станция Пакш мощностью 2 гигаватта, которая обеспечивает около половины электроэнергии страны, работала лишь на чуть более 10% мощности.

Это произошло из-за того, что уровень Дуная, воду которого станция использует для охлаждения, упал до рекордного минимума.

"Впереди нас ждут самые критические пять дней. Завтра электростанция "Пакш" не будет работать, а впереди самые жаркие дни с температурой 40 градусов. Энергосистема, наши коммунальные службы и мы сами окажемся под огромной нагрузкой", – сказал Мадьяр в воскресенье, 2 августа, в видео, опубликованном на Facebook.

Премьер-министр Венгрии предупредил, что АЭС "Пакш", на которой работают четыре реактора российского производства, может оставаться неработающей в течение нескольких недель.

Примечательно, что в следующем видео он отметил, что решение о сроках отключения будет "принято руководством электростанции с соблюдением строгого протокола безопасности".

По словам Мадьяра, добровольное сокращение потребления электроэнергии домохозяйствами и более чем 300 предприятиями, осуществленное по просьбе правительства, позволило снизить спрос на 400 МВт, что несколько облегчило нагрузку на энергосистему.

"В настоящее время нет необходимости в обязательных ограничениях потребления электроэнергии для предприятий", – отметил премьер-министр Венгрии.

В то же время он добавил, что в случае необходимости правительство может ввести ограничения уже в понедельник, 3 августа.

Министр энергетики Иштван Капитань сообщил, что среди компаний, сокращающих потребление электроэнергии, – венгерская энергетическая группа MOL, южнокорейский производитель батарей Samsung SDI, премиальный бренд Volkswagen Audi и японский поставщик автозапчастей Denso.

Примечательно, что падение уровня воды также нарушило судоходство и туризм в Венгрии и привело к ограничениям на использование воды в более чем 100 городах и селах, в частности в окрестностях Будапешта.

По оценке заместителя председателя венгерской партии "Тиса" Марка Раднаи, кризис может обойтись Венгрии в 100–200 миллиардов форинтов (315–630 миллионов долларов) из-за стремительного роста цен на импортируемую электроэнергию.

Погода в Европе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что в Украину дошла африканская жара, поэтому ближайшая неделя должна быть очень жаркой. Синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура в стране будет держаться в пределах +30–36 градусов. По прогнозу Диденко, только после 8 августа стоит ожидать понижения температуры. В понедельник, 3 августа, в большинстве областей страны осадков не ожидается, но вечером на крайнем северо-западе и севере возможны кратковременные грозовые дожди.

Также мы писали, что, по данным The Independent, Европа переживает один из самых опасных сезонов лесных пожаров. На острове Крит в Греции в течение недели эвакуировали тысячи местных жителей и туристов из-за масштабного пожара, который сильный ветер разнес вблизи популярных курортов. Во Франции в департаменте Жиронда выгорели десятки тысяч гектаров территории. В Испании самая серьёзная ситуация сложилась вблизи Мадрида, а также в провинциях Самора и Леон. В Португалии пожары уже повредили жилые дома вблизи муниципалитета Валпасуш. В Турции продолжаются масштабные пожары в туристических провинциях Анталия и Мугла. Даже Великобритания в этом году не избежала последствий аномальной жары.

Вас также могут заинтересовать новости: