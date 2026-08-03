Грибники нашли гнездо единственной в мире змеи, которая сама его строит

Осознав важность находки, грибники немедленно уведомили местных экологов.

Во время сбора грибов в глубине леса в Непале местные жители случайно обнаружили тщательно сооруженное гнездо королевской кобры. Это одна из самых скрытных рептилий в мире, но при этом она также является единственной известной змеей, которая строит гнезда для своих яиц, пишет The Times of India.

Отмечается, что гнездо было обнаружено 15 июля членами общинного леса Амбе во время сбора грибов в субметрополитенском городе Горахи. Осознав важность находки, община немедленно уведомила местных экологов.

Территория была быстро оцеплена, чтобы свести к минимуму беспокойство гнездящейся самки. Также власти временно закрыли доступ в окружающий лес для защиты людей и дикой природы.

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Местных жителей призвали не собирать грибы, дрова или траву вблизи места гнездования до тех пор, пока яйца не вылупятся и кобра не уйдет самостоятельно. Также управление лесного хозяйства округа также усилило наблюдение и тесно сотрудничает с комитетом общинных лесопользователей, чтобы обеспечить сохранность территории.

Эксперты рассказали журналистам, что самка королевской кобры собирает сухие листья, веточки и другую лесную растительность для строительства гнезда. По их словам, такое поведение не наблюдается ни у одной другой известной змеи.

Самка королевской кобры откладывает 30–40 яиц и остается поблизости, чтобы защищать гнездо, пока яйца не вылупятся – примерно через два–три месяца. Такая исключительная степень родительской заботы делает этот вид особенно уязвимым к антропогенному воздействию в период размножения.

Кроме того, в издании напомнили, что королевская кобра – самая длинная ядовитая змея в мире, достигающая в длину более 5,5 метра.

Крупнейшая змея Европы продвигается на север

Напомним, что в Германии фиксируется появление новых видов змей, которые ранее обитали исключительно на юге Европы. Речь идет, в частности, о четырехполосом полозе – одной из крупнейших змей Европы.

Только за последние пять лет в южной Баварии было зарегистрировано 15 особей этого вида. Естественный ареал обитания четырехполосого полоза – Италия, Греция, Болгария, Словения и Балканы, поэтому ее появление так далеко на севере – явление новое.

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