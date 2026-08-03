Трампу советуют заменить Виткоффа и Кушнера на переговорах с Ираном, – The Independent

Оба политика уже несколько месяцев возглавляют переговоры между США и Ираном, в то время как администрация Трампа пытается выйти из войны, которая, согласно её обещаниям, должна была длиться всего несколько недель.

Сенатор Марк Келли призвал президента поручить руководство более опытным дипломатическим представителям и отказаться от услуг своего "друга из сферы недвижимости" Стива Виткоффа, а также своего зятя Джареда Кушнера, сообщает The Independent.

Издание отмечает, что оба мужчины уже несколько месяцев возглавляют переговоры между США и Ираном, в то время как администрация Трампа пытается выйти из войны, которая, согласно её обещаниям, должна была длиться всего несколько недель.

В воскресенье, 2 августа, сенатор-демократ и ветеран вновь раскритиковал администрацию Трампа по поводу войны с Ираном, заявив, что назначенные президентом дипломаты Джаред Кушнер и Стив Виткофф не справляются со своими обязанностями.

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"Я бы, однако, посоветовал ему, что решение заключается не в том, чтобы делать то же самое, что он делал до сих пор, – не поручать ведение переговоров своему приятелю с рынка недвижимости и зятю", – отметил Келли.

Вместо этого, по его словам, Трамп должен "привлечь сюда людей, которые знают, как это делать, как вести переговоры с иранцами, а также сформировать коалицию и вновь объединить наших союзников".

Издание сообщило, что Келли пережил публичный конфликт с Министерством обороны и попытку министра обороны Пита Хегсета в прошлом году изменить его звание из-за его критики ведомства, которую судья признал незаконной и отменил.

Примечательно, что Келли является главным критиком внешней политики администрации с конца февраля, когда Трамп начал войну с Ираном и пообещал ликвидировать иранскую ядерную программу.

Сенатор США и другие поставили под сомнение необходимость таких действий, поскольку удары по иранским объектам прошлым летом якобы "уничтожили" эти цели – три иранских объекта по разработке ядерного оружия.

"Сейчас, когда вопрос ядерной программы окончательно отошел на второй план, администрация Трампа сосредоточилась на поиске пути к возвращению к прежнему положению дел", – говорится в статье.

Президент США потратил несколько недель на заключение соглашения, объявленного в июне, которое вновь открыло Ормузский пролив для международного морского судоходства, но в краткосрочной перспективе мало что дало.

"Это соглашение, как и перемирие между США и Ираном, с тех пор развалились", – отмечает издание.

Представители Белого дома уже несколько месяцев тщетно пытаются заставить Иран вновь открыть пролив или обеспечить беспрепятственный и безопасный проход для судоходства.

США и Иран: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что The New York Times со ссылкой на оценки дипломатов и экспертов по международной безопасности пишет, что вооруженный конфликт между США и Ираном все больше выглядит как стратегическое поражение Вашингтона . Союзники США с беспокойством наблюдают за последствиями этого. Как отмечает издание, ни одна из ключевых целей президента Дональда Трампа пока не была достигнута. Констатируется, что Иран сохраняет контроль над ситуацией, его ядерная и ракетная программы лишь ослаблены, но не ликвидированы, а Ормузский пролив фактически остается под его влиянием. Между тем США тратят значительные военные ресурсы, а их союзники всё больше сомневаются в способности Вашингтона обеспечивать стабильность.

Также мы писали, что The Guardian отмечает, что по мнению экспертов, важнейшим фактором изменения отношения Белого дома к украинскому руководству все же стала война с Ираном. В частности, Украина, которая за годы полномасштабной войны накопила значительный опыт борьбы с иранскими беспилотниками Shahed, теперь предлагает США и их союзникам собственные технологии и экспертную помощь. Издание добавляет, что президент Украины Владимир Зеленский также сознательно пытается продвигать нарратив о взаимосвязи российско-украинской войны с кризисом вокруг Ирана. В то же время аналитики предупреждают, что такая стратегия может иметь и негативные последствия.

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