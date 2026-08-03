Китай развернул невиданнную по масштабам сеть наблюдения за иностранцами, – NYT

Китайские спецслужбы буквально отслеживают передвижения иностранцев с помощью уличных камер.

Исследователь в области кибербезопасности и журналист Марк Хофер случайно обнаружил в открытом доступе полицейскую платформу, содержавшую персональные данные тысяч иностранцев, проживающих в Китае или просто бывавших в стране. Как пишет The New York Times, эта находка стала редким свидетельством масштабов цифровой слежки китайских властей не только за собственными гражданами, но и за иностранцами.

Как сообщает издание, в начале 2026 года Хофер во время обычного мониторинга сети наткнулся на сервис под названием "Платформа динамического контроля зарубежного персонала". Система была посвящена городу Чжанцзякоу, одному из хозяев зимних Олимпийских игр 2022 года, и содержала записи почти о 12 тысячах человек, среди которых были иностранцы, журналисты, жители Гонконга и Тайваня, а также лица, которых власти отнесли к отдельным категориям риска.

Наибольшим шоком для исследователя стало то, что он обнаружил в базе свой собственный профиль с фотографией, сделанной китайскими миграционными службами, номером паспорта и мобильного телефона.

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"Тот, кто разместил это там, имел доступ к реальным данным", – вспоминает Хофер.

Платформа содержала гораздо больше информации, чем обычные миграционные записи. В ней были поля с паспортными данными, адресами, семейным положением, местом работы, поездками на самолете и поезде, посещениями больниц, оплатой топлива и даже передвижениями, зафиксированными камерами видеонаблюдения и системами распознавания лиц.

В частности, журналисты приводят пример гражданки Монголии, маршрут которой в Китае система детально отслеживала между жилым комплексом, торговыми центрами, ресторанами и супермаркетами. В ряде случаев, как говорится в публикации, её передвижения были зафиксированы именно благодаря технологии распознавания лиц.

The New York Times установила связь между платформой и пекинской компанией Origin Dynamic, которая поставляет робототехнику и системы наблюдения для полиции. Издание отмечает, что компания ещё в 2023 году подала патент на почти идентичную систему для работы с информацией об иностранных гражданах. При этом ни компания, ни Бюро общественной безопасности Чжанцзякоу не ответили на запросы журналистов.

После анализа сохраненных данных журналисты пришли к выводу, что база демонстрирует, как китайские власти объединяют информацию с камер наблюдения, медицинских записей, государственных реестров и других источников для комплексного мониторинга поведения иностранцев.

Отдельное беспокойство вызвал и тот факт, что платформа фактически не была защищена. По словам канадского исследователя кибербезопасности Грега Уолтона, это является следствием стремительного роста китайской инфраструктуры цифрового надзора.

"Каждая новая платформа увеличивает количество мест, где конфиденциальные персональные данные могут быть неправильно настроены, скопированы или оставлены доступными извне", – пояснил эксперт.

Политика Китая

Как писал УНИАН, Китай в пустынных районах построил масштабные макеты американских военных кораблей, а также тайваньских военных и правительственных объектов. Теперь их используют для испытаний дальнобойного оружия и военных учений. Вероятно, в преддверии возможного конфликта вокруг Тайваня.

Среди воссозданных целей – авиабазы, корабли, военно-морские базы США и правительственные здания Тайбэя, что позволяет отрабатывать сценарии штурма и проверять эффективность гиперзвуковых и баллистических ракет. Эксперты отмечают, что такие учения имеют не только практический, но и психологический эффект, демонстрируя готовность Китая нанести удары по базам США, Японии и столице Тайваня.

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