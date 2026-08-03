В Турции продемонстрировали рой дронов К-2, способных преодолевать расстояние более 2000 км

Компания Baykar продемонстрировала момент последовательного взлета беспилотников K2, а также их совместный полет в одном "рое".

Турецкая компания Baykar в бешеном темпе тестирует свои дроны, и после нескольких испытаний беспилотного истребителя Kizilelma с украинскими двигателями компания показала новое видео с испытаний другого дрона – а именно дальнобойного ударного K2, сообщает Defense Express.

Издание сообщило, что на кадрах видно, что в совместном автономном полете участвовали 10 дронов. Компания показала момент поочередного взлета беспилотников K2, а также их совместный полет в одном "рое".

Аналитики издания высказали предположение, что, поскольку демонстрировались именно роевые возможности, тестирование проходило без поражения условных целей.

Видео дня

Отмечается, что на видео можно увидеть, как один из дронов возвращается обратно на взлетно-посадочную полосу.

В статье рассказывается, что турецкий беспилотник впервые был представлен в середине марта этого года.

Он обладает действительно хорошими тактико-техническими характеристиками. Аналитики сообщили, что при массе 800 кг он может доставлять 200-килограммовую боевую часть на дальность более 2000 км.

"Дрон способен действовать в условиях применения вражеских средств РЭБ, а также обладает заявленной возможностью навигации путем сравнения рельефа местности", – добавляется в статье.

В то же время аналитики отмечают, что, несмотря на то, что по паспортным данным K2 – вполне хороший ударный дрон, при его создании в Турции не был учтен опыт Украины в создании дальнобойного ударного вооружения.

Издание указало, что с множеством дорогостоящих систем на борту и возможностью многократного использования, то есть не только в качестве одноразового ударного БПЛА, но и в качестве многоразового дрона, способного сбросить боеприпас на цель и вернуться обратно, стоимость K2 вполне может оказаться достаточно высокой, что нивелирует преимущество, которое он должен был бы иметь как массовое решение для дальних ударов.

По данным аналитиков, появление нового видео с K2 вызвало оживлённую дискуссию в турецком сегменте социальных сетей относительно того, сколько может стоить этот беспилотник и насколько массовым будет его производство.

"Ведь в случае такого класса вооружения именно массовость играет роль, позволяя перегружать противовоздушную оборону противника", – поясняется в статье.

Оружие Турции: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что презентация Турцией своей новой межконтинентальной баллистической ракеты обернулась скандалом. В FT рассказали, что в рекламном ролике, созданном с помощью искусственного интеллекта, было показано, как ракета наносит удар по США. Ракета "Йылдырымхан" была представлена на оборонной выставке SAHA 2026 в Стамбуле. Утверждается, что она способна преодолевать расстояние в 6 000 км с боеголовкой весом 3 000 кг со скоростью, в 25 раз превышающей скорость звука. Однако у многих экспертов возникли вопросы относительно реальных возможностей ракеты, поскольку во время презентации посетителям выставки показывали видеоролик, созданный с помощью ИИ.

Также мы писали, что Индонезия стала первым экспортным заказчиком турецкого беспилотного истребителя Bayraktar Kızılelma. Она заключила контракт на 12 единиц с опционом ещё на четыре. Поставки Bayraktar Kızılelma должны начаться в 2028 году. Соглашение предусматривает развертывание локализованного производства, а также создание центра технического обслуживания и ремонта техники. Предполагается, что беспилотники предназначены для Военно-морских сил Индонезии и могут войти в состав авиационного крыла авианосца "Джузеппе Гарибальди", который Италия передала Джакарте.

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