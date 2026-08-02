Почему кошки живут дольше собак: ученые нашли возможное объяснение

Учёные исследовали эволюционные различия между видами млекопитающих.

Согласно недавнему исследованию, тот факт, что собаки живут меньше кошек, может быть связан с размером мозга и особенностями иммунной системы, пишет welovedogz.hu.

Международная команда ученых под руководством Университета Бата исследовала эволюционные различия между видами млекопитающих, чтобы выяснить, какие биологические факторы могут влиять на продолжительность жизни.

Учёные проанализировали максимальный потенциал продолжительности жизни (MLSP) 46 видов млекопитающих. Этот показатель означает самый поздний зафиксированный возраст для представителей определенного вида, а не среднюю продолжительность жизни, которая зависит от многих факторов, в частности от наличия хищников, доступа к пище и условий окружающей среды.

Видео дня

Результаты исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, показали, что долгоживущие виды обладают большим количеством генов, связанных с иммунной системой.

По мнению ученых, именно способность организма эффективно защищаться от инфекций, контролировать повреждения клеток и поддерживать нормальную работу органов может быть одним из ключевых факторов долголетия.

Размер мозга также может влиять на продолжительность жизни

Исследователи также обнаружили связь между размером мозга и продолжительностью жизни. Животные с более крупным мозгом часто обладают преимуществами в способности адаптироваться к изменениям, решать сложные задачи и избегать опасностей.

Например, дельфины и киты, у которых относительно большой мозг, могут жить десятки лет: около 39 лет и до 100 лет соответственно. В то же время мыши с небольшим мозгом живут всего 1–2 года.

Однако размер мозга не является единственным объяснением долголетия. Некоторые виды являются исключениями из этой закономерности. Например, голые землекопы могут жить до 20 лет, хотя у них небольшой мозг, а летучие мыши живут дольше, чем можно было бы ожидать, учитывая их размеры.

Поэтому учёные предполагают, что на продолжительность жизни влияет сочетание нескольких факторов, в частности работа иммунной системы и способность организма противостоять возрастным изменениям.

Почему кошки живут дольше собак

Хотя в исследовании не проводилось прямого сравнения кошек и собак, его результаты могут объяснить, почему эти домашние животные имеют разную продолжительность жизни.

Домашние кошки обычно живут 12–18 лет, а некоторые могут дожить до 20 лет и более. Собаки в среднем живут 10–13 лет, хотя этот показатель в значительной степени зависит от породы и размера тела.

У кошек соотношение размера мозга к массе тела выше, чем у большинства пород собак. Среди млекопитающих такой показатель часто связывают с большей продолжительностью жизни.

Кроме того, у кошек отмечается более высокая устойчивость иммунной системы: некоторые возрастные заболевания у них встречаются реже, а воспалительные процессы могут развиваться медленнее.

Учёные предполагают, что именно сочетание особенностей мозга, поведения и эффективной работы иммунной системы могло помочь кошкам эволюционно получить преимущество в продолжительности жизни.

Еще больше интересного о животных

Ранее учёные объяснили, почему кошки дружат с собаками. Как отмечалось в материале, исследователи зафиксировали случаи, когда животные разных видов устраивают игровую борьбу.

Также ветеринар назвала 5 пород кошек, которые ведут себя так же, как собаки. По её словам, эти кошки часто нуждаются в большем внимании, развлечениях и социальном взаимодействии, чем вы могли бы ожидать.

Вас также могут заинтересовать новости: