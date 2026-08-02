Это растение завезли спасать почву – теперь оно разрушает побережье и душит соседей

Ее пытались искоренить, но она снова возвращалась.

Растение Carpobrotus edulis, более известное как "хрустальная трава" или "ледяная трава", ещё в начале 1900-х годов завезли в Калифорнию из Южной Африки, чтобы укреплять почву вдоль железнодорожных путей. Сегодня этот суккулент покрыл обширные участки калифорнийского побережья, вытесняя местные растения и нарушая естественное движение дюн, пишет Times of India.

На первый взгляд растение выглядит вполне безобидно. Толстые треугольные листья остаются зелеными даже в самую суровую погоду, а крупные яркие цветы делают его привлекательным для декоративного озеленения. Однако, укоренившись, она начинает разрастаться чрезвычайно быстро.

По данным организации PlantRight, каждый год один куст увеличивается в диаметре примерно на метр, а в целом способен расползться на 50 метров. Её побеги сами пускают новые корни, а плоды содержат сотни семян, которые разносит животный мир – именно поэтому остановить этого "зелёного захватчика" так сложно.

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Идея укрепления почвы поначалу имела смысл: дороги и железные дороги в Калифорнии прокладывали через песчаные участки, где сыпучую почву было непросто удержать на месте. Растение, стелющееся по земле и образующее плотный ковер, казалось удачным выбором.

Как отмечается в издании Ecology, с момента появления в Калифорнии "ледяная трава" начала вытеснять местные и другие растительные сообщества, а исследования прибрежных лугов, дюнных участков и кустарниковых сообществ показали: на то, как растение закреплялось и распространялось, влияли различные факторы – нарушение почвы, выпас животных (herbivory) и конкуренция с другими видами.

Как отмечается, проблема заключается в том, что для дюнной экосистемы неподвижность песка – не благо, а угроза. Прибрежные дюны по своей природе подвижны: ветер и волны постоянно перемещают песчаные массы, и именно к этому приспособились местные обитатели побережья – растения и животные. Плотный покров "готтентотской фиги" блокирует это движение. Она фиксирует дюны на месте, нарушая естественные процессы их формирования, повышает засоленность почвы и затеняет солнце для соседних видов. Когда остатки растения разлагаются, в песке накапливается органика – а это уже благоприятные условия для других чужеродных видов.

Расползаясь, кусты пускают новые корни и побеги, со временем сливаясь в сплошной ковер, занимающий пространство, которое могло бы достаться коренной растительности. Недавние исследования, опубликованные в журнале Biological Conservation, показывают: даже после удаления растения почва долго сохраняет его след, а местные виды сталкиваются с трудностями, возвращаясь на прежние территории. То есть просто вырвать кусты недостаточно – экосистема не оживает мгновенно.

Меняется даже само строение дюны. Постоянное движение песка формирует естественную, подвижную дюну, но густая растительность, удерживающая песок на месте, изменяет её физические свойства. Искоренить захватчика непросто ещё и потому, что даже самый маленький обломок стебля способен прижиться заново, а оголенная земля лишь даёт ему новый шанс закрепиться. Поэтому восстановление прибрежных территорий требует не только прополки, но и подсадки коренных видов, а также постоянного контроля за повторным заражением – особенно там, где и без того царят соленый воздух, движущиеся пески, засуха и сильные ветры.

Новости экологии мира

Ранее УНИАН писал о масштабной акции по озеленению в Эфиопии. В 2019 году страна за один день якобы высадила более 353 миллионов саженцев, установив неофициальный рекорд и превзойдя предыдущее достижение Индии более чем в пять раз. Однако эту цифру так и не подтвердили в Книге рекордов Гиннеса – Эфиопия даже не подавала официальной заявки. Более поздние научные исследования показали, что выживаемость высаженных деревьев в некоторых регионах составляла лишь около 40%.

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