Россияне ударили по почтовому терминалу в Харькове: в ОВА рассказали о последствиях

На данный момент о пострадавших не сообщалось.

Российские оккупанты нанесли удар по почтовому терминалу в Харькове, там вспыхнул пожар. Об этом в своем Telegram-канале заявил Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации.

"В результате вражеского удара по пригороду Харькова загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала", – сообщил он.

Глава ОВА добавил, что, согласно предварительной информации, обошлось без пострадавших. "В настоящее время продолжается ликвидация последствий обстрела", – добавил Синегубов.

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Как сообщается в социальных сетях, речь идет об ударе по терминалу "Новой почты".

Удары России по "Новой почте"

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты уже много раз наносили удары по "Новой почте". В частности, в ночь на 25 июля они поразили территорию автостоянки сортировочного терминала "НП" в Сумах. В результате этой атаки погибли трое водителей-партнеров-перевозчиков.

Кроме того, на днях россияне нанесли удар по отделению компании в Винницкой области. В результате удара трое человек оказались в реанимации, один из них – в тяжелом состоянии. Еще пятеро человек получили легкие травмы.

30 июля российские оккупанты нанесли удар по сортировочному терминалу компании в Полтаве, а также по логистическому терминалу в Днепре.

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