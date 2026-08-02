Ученые придумали 'умное' сиденье для туалета, которое выявляет опасную болезнь сердца

Это заболевание нередко протекает бессимптомно, поэтому примерно треть пациентов даже не подозревает о проблеме.

Немецкие разработчики представили необычное устройство, которое может помочь выявить опасное нарушение сердечного ритма прямо во время похода туалета.

Новинка представляет собой "умное" сиденье для унитаза со встроенными датчиками электрокардиограммы (ЭКГ), способными выявлять признаки мерцательной аритмии, пишет New York Post. Отмечается, что по данным предварительного исследования, устройство демонстрирует точность, сопоставимую со стандартной ЭКГ, которую делают в больницах.

Как работает необычное устройство

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Сиденье под названием HARO EKG-seat оснащено встроенными электродами, которые считывают активность сердца. Чтобы пройти проверку, человеку достаточно посидеть на унитазе около 30 секунд. За это время данные передаются в мобильное приложение, которое анализирует сердечный ритм и ищет признаки аритмии.

В ходе исследования ученые сравнили показания 6-канальной ЭКГ-системы, встроенной в сиденье, со стандартной 12-канальной медицинской ЭКГ. Разработчики заявили о высокой степени совпадения результатов.

Еще одним преимуществом устройства называют простоту использования. Испытуемые смогли пройти обследование без каких-либо инструкций или помощи специалистов.

Почему это важно

Мерцательная аритмия считается самым распространенным нарушением сердечного ритма. При этом заболевание нередко протекает бессимптомно: примерно треть пациентов даже не подозревает о проблеме.

Кардиологи отметили, что раннее выявление заболевания существенно повышает эффективность лечения. Если начать терапию в течение первого года после появления аритмии, риск осложнений значительно снижается.

Особую опасность представляет тот факт, что первым проявлением болезни иногда становится инсульт. По оценкам специалистов, мерцательная аритмия является причиной примерно каждого седьмого инсульта, причем такие случаи часто протекают особенно тяжело из-за образования крупных тромбов в сердце.

Кто находится в группе риска

Вероятность развития мерцательной аритмии увеличивается с возрастом. К факторам риска также относятся:

повышенное артериальное давление;

ожирение;

сахарный диабет;

синдром обструктивного апноэ сна;

гипертиреоз;

курение;

регулярное употребление алкоголя.

По данным специалистов, примерно каждый третий новый случай заболевания связан с употреблением спиртного. Медики даже используют термин "синдром праздничного сердца", описывая нарушения сердечного ритма, возникающие после обильного употребления алкоголя во время праздников.

Несмотря на обнадеживающие результаты, разработчики "умного" сидения отметили, что исследование технологии пока еще не прошло независимую экспертную оценку. Если эффективность устройства подтвердится в дальнейших испытаниях, такие сиденья могут стать удобным способом регулярного домашнего контроля состояния сердца и помочь выявлять опасную болезнь на ранней стадии.

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