Стратегическое поражение США в Иране становится очевидным для всего мира, – NYT

Несмотря на то, что Иран понес значительные потери, его геополитическое влияние усилилось, в то время как влияние США ослабло.

Вооруженный конфликт между Ираном и США, продолжающийся уже шестой месяц, все больше выглядит как стратегическое поражение Вашингтона. И союзники Соединенных Штатов с беспокойством наблюдают за последствиями этого. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценки дипломатов и экспертов по международной безопасности.

Как отмечает издание, ни одна из ключевых целей президента Дональда Трампа пока не была достигнута. Иран, несмотря на потери, сохраняет контроль над ситуацией, его ядерная и ракетная программы лишь ослаблены, но не ликвидированы, а Ормузский пролив фактически остается под его влиянием. Между тем США тратят значительные военные ресурсы, а их союзники все больше сомневаются в способности Вашингтона обеспечивать стабильность.

По словам опрошенных экспертов, нынешний конфликт демонстрирует неспособность США превратить военное преимущество в долгосрочный политический результат. Как объясняет бывший директор британского аналитического центра Chatham House Робин Ниблетт, для партнеров Вашингтона это стало серьезным сигналом.

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"Для союзников США и тех, кто полагается на Соединенные Штаты в вопросах безопасности, это подтверждение того, что Соединенным Штатам нельзя доверять", – заявил он.

Издание отмечает, что все больше государств, которые полагались на американскую защиту, теперь пытаются уменьшить зависимость от США и в то же время активнее развивают отношения с другими центрами силы.

В публикации также говорится, что война ослабила не только позиции США, но и Израиля. Кроме того, нехватка современных систем противовоздушной обороны, в частности ракет Patriot, уже сказывается на способности Вашингтона поддерживать союзников в других регионах мира, включая Украину. По мнению аналитиков, за этим внимательно следят Россия, Китай и страны НАТО.

По словам экспертов, главным критерием поражения США в конфликте с Ираном является статус стратегически важного Ормузского пролива, который до войны был свободен для прохода судов, а теперь де-факто контролируется Ираном.

"Иранская логика проста. Им нужен тот рычаг, который дает пролив, чтобы добиться уступок от США и получить гарантию, что нападение на Иран больше не повторится", – говорит директор иранской программы International Crisis Group Али Ваеза.

Эксперты, которых цитирует The New York Times, считают, что нынешняя кампания уже нанесла серьезный удар по авторитету США. Бывший американский переговорщик Аарон Дэвид Миллер подчеркивает: "Если Ормузский пролив окажется под влиянием и контролем Ирана, это будет означать не что иное, как стратегическое поражение".

Как подытоживает издание, Вашингтон начал войну с большим рвением, а теперь не демонстрирует четкого понимания того, как ее завершить. В то же время иранское руководство всё меньше верит в возможность достижения долгосрочных соглашений с США, из-за чего в ближайшие недели конфликт, вероятно, будет оставаться циклом временных периодов перемирия и новых эскалаций.

Иранская война и Украина

Как писало УНИАН, отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, резко обострившиеся в начале 2025 года, в последнее время заметно улучшились, что подтверждают регулярные встречи и переговоры. Эксперты считают, что ключевым фактором стала неудачная война США и Израиля против Ирана, ведь Украина предложила Вашингтону собственный опыт и технологии борьбы с иранскими дронами.

Также мы рассказывали, что войны в Украине и Иране всё больше переплетаются, охватывая новые регионы и даже страны, заявлявшие о нейтралитете. Украинская атака на иранское судно в Каспийском море и последующие удары иранских дронов по газовым танкерам в Египте свидетельствуют о риске распространения конфликта на энергетические маршруты, что может повлиять на цены и страхование в Европе.

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