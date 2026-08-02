Предвестники осени: орнитолог объяснил, почему первые аисты уже улетают из Украины

После вылета молодняка семейные группы постепенно объединяются в стаи для полета в Африку.

Первые белые аисты уже начали осеннюю миграцию из Украины в Африку, хотя во многих гнездах еще остаются птенцы. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Каневского природного заповедника Виталий Грищенко.

По словам ученого, еще как будто недавно украинцы радовались возвращению этих птиц после зимовки, а уже в конце июля – начале августа в Украине появляются первые пролетные стаи, которые отправляются в теплые края.

Первыми страну покидают аисты, которых уже ничто не удерживает. Прежде всего это взрослые птицы, которые в этом году не размножались, а также те, чье гнездование оказалось неудачным. К миграции уже готовы и пары, чьи птенцы рано оперились. Ведь молодые аисты начали покидать гнезда еще в первой декаде июля.

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После вылета молодняка семейные группы постепенно объединяются в стаи. Некоторое время их можно наблюдать в местах, богатых кормом, в частности на пастбищах, сенокосах или полях после уборки урожая. Впоследствии и эти предмиграционные скопления присоединяются к основному потоку мигрантов.

Грищенко обратил внимание на интересную особенность миграции аистов. Если весной, направляясь к местам гнездования, большие стаи постепенно распадаются на отдельные пары, то осенью происходит обратный процесс – птицы объединяются во всё более многочисленные группы.

В Украине перелетные стаи обычно насчитывают десятки или сотни особей. На Босфоре уже можно увидеть тысячные скопления аистов, а на Ближнем Востоке их численность еще больше. Так, в Израиле иногда наблюдают впечатляющее явление, когда до 100 тыс. белых аистов одновременно пролетают над местностью, буквально закрывая небо.

Другие новости об аистах

Как писал УНИАН, птенцы известных аистов Одарки и Грицика, обитающих в Национальном природном парке "Пирятинский" на Полтавщине, научились летать. В частности, 23 июля в гнезде Одарки и Грицика произошло много событий и эмоций. Птенцы – Лелевич, Махаон, Мрия, Ника – четвёрка, выросшая в гнезде на глазах у наблюдателей. Маленькие аисты открыли для себя безграничное пространство для полётов.

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