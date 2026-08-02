Эфиопия посадила 353 миллиона деревьев за один день: сколько из них выжило

Предыдущий рекорд принадлежал Индии.

Эфиопия в 2019 году организовала общенациональную акцию по посадке деревьев, в которой приняли участие миллионы людей, пишет Space Daily.

По словам организаторов, всего за один день было высажено более 350 миллионов саженцев – это должно было стать мировым рекордом.

Столетие назад значительную часть территории Эфиопии покрывали леса. Но, по данным Программы ООН по окружающей среде, к 2000-м годам площадь лесов сократилась до 4% – тогда как столетием ранее она достигала примерно 35%. Леса исчезли фактически за одно поколение, что усилило эрозию почв и давление на запасы дров, от которых зависит постоянно растущее население страны.

Видео дня

Именно поэтому, когда правительство премьер-министра Абия Ахмеда запустило масштабную инициативу в ответ на эту утрату, амбициозность замысла никого не удивила. Программа Green Legacy Initiative, запущенная в 2019 году, поставила целью высадить четыре миллиарда деревьев за один сезон дождей. А в один конкретный день страна решила установить рекорд.

Что произошло в тот день

Целью дня было высадить 200 миллионов саженцев. Некоторые школы и государственные учреждения приостановили работу, чтобы сотрудники могли присоединиться к акции. К инициативе присоединились агентства ООН и международные организации. В конце дня Эфиопия заявила, что за около двенадцати часов удалось высадить 353 633 660 саженцев – эту цифру озвучил министр инноваций и технологий Гетахун Мекурия.

Предыдущий рекорд принадлежал Индии, где в 2017 году около 1,5 миллиона волонтеров высадили 66 миллионов деревьев за аналогичный промежуток времени. Заявленная Эфиопией цифра превысила этот показатель более чем в пять раз.

Международное сообщество отреагировало одобрительно. Джульетт Биао Куденукпо, на тот момент директор Африканского бюро Программы ООН по окружающей среде, заявила:

"На сегодняшний день лесопосадки – это самый эффективный способ борьбы с изменением климата".

Цифра без официального подтверждения

Главный вопрос заключается в том, действительно ли все 353 миллиона саженцев были высажены. Эта цифра взята из собственных подсчётов правительства Эфиопии, а официальную заявку в Книгу рекордов Гиннеса страна так и не подала. Как сообщила агентству AFP пресс-секретарь "Гиннеса" Джессика Доуз, Эфиопия даже не пыталась зарегистрировать это достижение. Соответственно, официальный рекорд "Гиннеса" стране так и не присвоили.

Поэтому корректнее говорить о "заявленной", а не "подтвержденной" цифре. Подсчитать более трети миллиарда саженцев, высаженных примерно в тысяче мест за двенадцать часов, по своей природе можно лишь приблизительно – и сделала это именно та сторона, которая была заинтересована в том, чтобы представить впечатляющий результат, отмечает источник.

Впрочем, даже если бы реальная цифра оказалась вдвое меньше заявленной, масштаб усилий всё равно впечатлял бы. В тот день речь шла не столько о деревьях, сколько об организационных возможностях: страна смогла мобилизовать миллионы людей вокруг одной задачи и собрать их всех одним утром.

Посадить легко, сохранить – сложнее

Правительство Эфиопии ежегодно продлевало программу Green Legacy, сообщая, что к 2024 году в общей сложности было высажено около 40 миллиардов саженцев, и проводя еще более масштабные акции. В заявлении 2022 года аппарат премьер-министра утверждал:

"Нет ни малейшего сомнения, что программа Green Legacy дала результаты".

Впрочем, это оценка самих авторов программы, тогда как ученые высказывают оговорки. Исследование 2025 года, посвящённое району Губалафто, зафиксировало среднюю выживаемость деревьев на уровне всего 39,8 % за период 2019–2024 годов.

Еще один, более поздний анализ, объединивший результаты 38 исследований, указывает на ключевую проблему: отсутствие достоверных данных о том, сколько деревьев действительно выжило и какую реальную пользу они приносят экосистемам, затрудняет оценку программы. Авторы настаивают на том, что инициативе следует сместить акцент с количественной посадки деревьев на качественное восстановление экосистем.

В то же время результаты не только спорны. Программа также сообщала о косвенных эффектах – в частности, количество питомников выросло с менее чем 40 000 до около 121 000 в период с 2019 по 2022 год. Превратятся ли эти усилия в устойчивые леса – вопрос, который остается открытым.

Без вырубки лесов

Ранее мы писали о японской лесохозяйственной технике "дайсуги", которая позволяет добывать древесину без вырубки деревьев. Этот метод, которому уже более 600 лет, появился примерно в XIV веке в префектуре Киото. Благодаря такому подходу материнское дерево продолжает жить после каждой заготовки и может давать десятки и даже сотни стволов древесины на протяжении нескольких поколений – до 200–300 лет.

По данным журнала Lampoon, каждую минуту в мире из-за вырубки исчезает площадь леса, эквивалентная примерно 30 футбольным полям, а с 1990 года планета потеряла более 80 миллионов гектаров первичных лесов.

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