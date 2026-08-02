США все еще обсуждают с Украиной передачу ей технологий Patriot, - конгрессмен

Конгрессмен призвал Трампа и Пентагон действовать как можно быстрее.

США ведут переговоры с Украиной о передаче ей технологий производства ракет-перехватчиков для Patriot. Об этом сообщил член Палаты представителей Конгресса Майк Тернер в эфире CBS Face the Nation.

"Я считаю это чрезвычайно важным и призываю президента и Пентагон действовать как можно быстрее", - сказал он.

Тернер отметил, что передача Украине соответствующих лицензий позволит Киеву самостоятельно наладить производство и освоить соответствующие оборонные технологии. Однако, по его словам, решить все вопросы "очень трудно".

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Тернер уточнил, что переговоры направлены на расширение доступа Украины к оборонным разработкам США, включая технологии ЗРК Patriot и ракет к нему. Он подчеркнул, что это будет очень важно как для союзников, так и для Украины.

Трамп засомневался в передаче технологий Patriot Украине

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон должен очень осторожно относиться к передаче технологий производства современных американских вооружений. По его словам, США и Украина еще не договорились о лицензиях на производство ракет-перехватчиков для Patriot.

Трамп подчеркнул, что "сложно отдавать такой тип технологий" другой стране. Он также выразил сомнения в том, что это когда-то произойдет.

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