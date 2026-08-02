Во Франкфурте солнечные панели работают хуже всего в полдень: это сделано специально

Именно от того, в каком положении установлены панели, зависит их эффективность.

Одно из основных правил при установке солнечных панелей – размещать их под углом около 45% к земле и ориентировать на юг. Именно в таком положении они дают больше всего энергии. Однако в аэропорту немецкого Франкфурта пошли вразрез с этими правилами, и сделали это сознательно, пишет Autonocion.

По данным издания, во франкфуртском аэропорту вдоль почти 3-километровой взлетно-посадочной полосы установлено 37 000 солнечных панелей. И стоят они вертикально: ребром к солнцу. Система крайне плохо генерирует энергию днем. Именно так, как и было задумано.

Как говорится в публикации, в последнее время в Европе и Японии всё активнее тестируют двусторонние солнечные панели. Очевидно, что, установив их в стандартном положении, вы фактически не будете использовать нижнюю сторону панели. Именно поэтому двусторонние панели устанавливают вертикально, ориентируя их на восток и запад. Следствием этого становится снижение выработки электроэнергии в полдень – в часы, когда обычно солнечные панели работают с наибольшей отдачей. Зато двусторонние панели, установленные вертикально, дают значительно больше электроэнергии в утренние и вечерние часы, когда солнце находится ближе к горизонту и его лучи попадают на панель под более благоприятным углом.

Видео дня

Исследователи из Йоркского университета в течение года сравнивали вертикальную двустороннюю систему с традиционными панелями. Они пришли к выводу, что новый формат обеспечил существенно более высокую генерацию именно утром и в конце дня. В то же время по общему годовому объему производства электроэнергии вертикальные конструкции все же несколько уступают классическим, ориентированным на максимальную генерацию днем.

С другой стороны, снег, который блокирует работу панелей, установленных под углом 45 градусов, не только не ухудшает работу вертикальных панелей, но и способен повысить эффективность благодаря отражению солнечного света от белого покрова.

"Снег здесь ведет себя тоже необычно. Он соскальзывает с вертикального стекла вместо того, чтобы засыпать его, а белая поверхность земли превращается в зеркало, которое направляет свет на нижнюю половину обеих сторон панели", – говорится в публикации.

Преимущество вертикальных панелей заключается в том, что они генерируют больше энергии именно в те часы, когда электроэнергия самая дорогая – утром и вечером. Тем временем традиционные панели генерируют больше всего энергии днем, когда на рынке ее и так избыток, а цены на нее часто падают чуть ли не до нуля.

В то же время издание отмечает, что технология двусторонних панелей имеет и существенный недостаток – высокую стоимость. Конструкции для вертикальных электростанций обходятся почти вдвое дороже традиционных систем. Экономическая целесообразность такого решения зависит от того, насколько дорого оценивается электроэнергия, произведенная именно в утренние и вечерние часы.

Подводя итог, автор отмечает, что вертикальные солнечные панели не производят больше электроэнергии, чем традиционные установки, в течение года. Их главное преимущество заключается в другом – они позволяют получать электричество именно тогда, когда оно имеет более высокую рыночную цену.

Солнечная энергетика

Как писал УНИАН, на солнечных электростанциях обычно используют овец для контроля травы, ведь они не наносят вреда панелям, тогда как коровы представляют опасность для конструкций. В Теннесси компания Silicon Ranch разработала систему CattleTracker, которая в режиме "выпаса" наклоняет панели вертикально, освобождая пространство для скота. Такой подход позволяет одновременно защитить инфраструктуру и обеспечить выпас без ущерба для станции.

Также мы сообщали, что в этом году солнечная энергетика в Китае готова обогнать угольную и стать крупнейшим источником электроэнергии в стране. В первом полугодии производство солнечной электроэнергии выросло более чем на 40%, а доля угольных станций впервые опустилась ниже 50% от общего производства.

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