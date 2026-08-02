Вернувшись в Украину, мы поражены, как все изменилось за год, - журналист Business Insider

Цикл инноваций, который в НАТО занимает годы и десятилетия, Украина проходит за год.

За последний год украинские технологии в сфере беспилотных систем и роботизированного вооружения сделали настолько значительный шаг вперед, что это произвело огромное впечатление на журналистов Business Insider, которые во второй раз побывали в Украине после предыдущей командировки. Об этом говорится в публикации издания, посвященной современным изменениям на поле боя.

Как рассказывают журналисты Роберт Лесли и Джейк Эпштейн, в мае они посетили Украину, чтобы воочию увидеть, как изменились технологии, которые используют украинские военные. Больше всего их удивил темп развития беспилотных систем и роботизированных платформ по сравнению с весной 2025 года.

"Для меня самым большим сюрпризом стало то, насколько большого прогресса Украина достигла в робототехнике и беспилотных летательных аппаратах по сравнению с моим предыдущим визитом в марте 2025 года. Технологии стали гораздо более совершенными и все больше опираются на ИИ", – отметил Эпштейн.

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В свою очередь Роберт Лесли отмечает, что украинские воинские подразделения научились чрезвычайно быстро совершенствовать собственные разработки. По его словам, новые модификации наземных, воздушных и морских дронов проходят путь от проектирования до боевых испытаний всего за несколько недель, тогда как в мирное время армиям других стран на это могут потребоваться месяцы или даже годы.

Авторы материала также описывают, как новейшие технологии уже помогают военнослужащим непосредственно на передовой. В частности, наземные роботизированные комплексы все чаще выполняют самые опасные задачи вместо людей.

"Лучший пример – наземные роботы, которые заменяют людей в опасных миссиях на передовой, в частности при эвакуации раненых военных и их транспортировке в более безопасные места для оказания помощи", – отметил он.

Кроме того, журналисты увидели крупные беспилотники-бомбардировщики, которые всё активнее используются в качестве транспортных платформ для доставки продовольствия, медикаментов и воды украинским военным на передовые позиции.

Оба журналиста констатируют, что беспилотники радикально изменили сам характер боевых действий. Как отмечает Эпштейн, чрезвычайно высокая насыщенность поля боя беспилотниками фактически сделала невозможным для обеих сторон захват значительных территорий в течение последних лет. Вместо этого всё большее значение приобретают удары на большие расстояния по логистическим маршрутам, системам снабжения и энергетической инфраструктуре противника.

В то же время, как подчеркивает Лесли, хотя искусственный интеллект уже широко применяется для обнаружения целей и навигации беспилотников, окончательное решение о применении оружия в большинстве случаев по-прежнему принимает человек.

"Главный вопрос заключается в том, как скоро ИИ полностью завершит цикл "убийства"?" – заключает журналист.

Война в Украине: технологии

Как писал УНИАН, Россия модернизировала реактивный ударный БПЛА "Герань-4 Сикер", добавив оптико-электронную систему наведения и камеру китайского производства для лучшей ситуационной осведомленности. Новый дрон имеет дальность до 550 км, скорость около 300 км/ч и боевую часть весом 50 кг, что делает его эффективным для ударов по портовой инфраструктуре и судам в Чёрном море.

Высокая скорость и маневренность затрудняют его перехват украинскими дронами, а РФ планирует существенно увеличить долю таких аппаратов в своих атаках, которая может достичь 50%.

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