Что произойдет с организмом, если регулярно есть капусту: ответ ученых

Употребление этого овоща имеет ряд преимуществ.

Капуста является источником клетчатки, витаминов и питательных веществ, необходимых для нормальной работы организма. Регулярное употребление этого овоща может положительно влиять на пищеварение, здоровье сердца, контроль веса и общее самочувствие, пишет Health.

Капусту можно есть сырой или приготовленной. Перед употреблением её нужно хорошо помыть, а во время приготовления не стоит слишком долго подвергать термической обработке, чтобы сохранить больше питательных веществ.

Этот овощ легко включить в ежедневный рацион: его используют в салатах, сэндвичах, тако, овощных блюдах и даже соусах для пасты.

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Сырую капусту можно есть с лимонным соком и солью или готовить из нее салат с яблоками, изюмом и миндалем.

Капуста бывает разных цветов – зеленая, фиолетовая и красная. Каждый из видов имеет свои особенности, а красная отличается содержанием антоцианов – соединений с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Ниже – основные преимущества этого овоща для организма.

Помогает контролировать вес

Капуста может быть полезна для людей, которые хотят похудеть или поддерживать вес. По данным Министерства сельского хозяйства США, измельченная сырая капуста содержит мало калорий – около 17,5 калорий на чашку, а благодаря высокому содержанию клетчатки помогает дольше чувствовать сытость. Кроме того, этот овощ недорог и легко добавляется в различные блюда.

Может улучшить кровяное давление

Капуста является хорошим источником калия – минерала, который помогает поддерживать нормальную работу нервов и мышц, а также регулярный сердечный ритм. Калий может противодействовать воздействию натрия, избыток которого способен повышать кровяное давление.

Поддерживает здоровье костей

В капусте содержится витамин К, необходимый для прочности костей и свертываемости крови. По данным Национальных институтов здравоохранения, одна чашка сырой капусты обеспечивает примерно 53 микрограмма этого витамина – около половины суточной нормы.

Снижает риск сердечных заболеваний

Исследования показывают, что капуста обладает противовоспалительными свойствами, которые могут помочь снизить риск сердечных заболеваний. Кроме того, этот овощ является источником клетчатки, важной составляющей здорового питания.

Помогает уменьшить воспаление

Хотя воспаление является нормальной реакцией иммунной системы, хроническое воспаление может повреждать клетки и повышать риск некоторых заболеваний. Капуста содержит антиоксидантные соединения – изотиоцианаты, которые могут помогать бороться с воспалением и защищать клетки от повреждений.

Обеспечивает организм витамином С

Капуста может быть хорошим источником витамина С, особенно если его нужно добавить в рацион. Этот антиоксидант помогает организму усваивать железо из растительных продуктов, участвует в выработке коллагена для заживления ран и поддерживает работу иммунной системы.

Улучшает пищеварение

Капуста помогает увеличить количество клетчатки в рационе. Две чашки сырой измельчённой капусты содержат почти 4 грамма клетчатки. Она придаёт объём пище, помогает дольше оставаться сытым, а также может облегчать запоры, улучшать здоровье кишечника, контролировать уровень сахара в крови и снижать общий уровень холестерина.

Возможные недостатки

Капуста в целом безопасна для употребления, но некоторым людям следует проявлять осторожность. Овощ может вызвать аллергическую реакцию. Среди возможных симптомов – затрудненное дыхание, крапивница, зуд и анафилаксия, говорится в статье, посвященной пищевым аллергиям.

Людям, принимающим препараты для разжижения крови, следует проконсультироваться с врачом перед значительным увеличением количества капусты в рационе. Витамин К в ее составе может взаимодействовать с этими препаратами и снижать их эффективность.

Также капусту лучше вводить в рацион постепенно. Большое количество клетчатки, если организм к ней не привык, может вызвать вздутие живота, газы и спазмы.

Подробнее о пользе овощей

Ранее были названы 9 преимуществ регулярного употребления овощного салата. Как отмечалось в материале, если регулярно есть салаты, можно улучшить состояние сердца и получить больше питательных веществ. Также можно заметить, что ваша пищеварительная система стала здоровее.

Кроме того, врачи назвали овощи, которые лучше всего поддерживают здоровье кишечника. В частности, в списке были спаржа, артишоки и грибы шиитаке.

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