Камалия публично обратилась к бывшему мужу Захуру в день его 71-летия

Несмотря на разрыв, бывшие супруги поддерживают связь.

Украинская певица Камалия публично обратилась к своему бывшему супругу в его особенный день. Миллиардер пакистанского происхождения Мохаммад Захур отметил 71-й день рождения.

"Сегодня твой день рождения, Захур, и я хочу сказать самое важное. Ты прекрасный, любящий и очень заботливый отец, надежная опора для нашей семьи и внимательный и ответственный руководитель для людей, работающих рядом с тобой. Ты отдаешь себя ради детей, близких и своей команды, всегда поддерживаешь, помогаешь и находишь силы быть рядом в самые сложные моменты", - отметила исполнительница в Instagram.

При этом Камалия пожелала своему бывшему супругу здоровья и сил:

Видео дня

"Своим сердцем и душой ты оберегаешь нашу семью, заботишься о своих сотрудниках и уже много лет искренне помогаешь Украине. За твоими словами всегда стоят реальные дела, ответственность и неравнодушие к человеческой боли. Желаю тебе крепкого здоровья, сил, долгих и счастливых лет жизни, душевного покоя и мира. Пусть все добро, которое ты даришь людям, обязательно возвращается к тебе сторицей. С днем ​​рождения, Захур! Будь счастлив и храни себя".

Напомним, Камалия и Мохаммад Захур расстались после почти 20 лет брака. Несмотря на разрыв, бывшие супруги продолжают вместе воспитывать дочерей Арабеллу и Мирабеллу и сохраняют уважительные отношения.

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