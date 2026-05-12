В Испании можно нарваться на штраф до 1500 евро за сушку белья на балконе

Власти одного из испанских городов назвали этот способ сушки одежды "антисоциальным поведением".

В ряде городов Испании, где в принципе действуют немало строгих ограничений для местных жителей и туристов, среди прочего можно получить немалый штраф за распространенный способ сушки одежды – прямо на личных балконах.

Как пишет местное издание The Olive Press, например, в городе Лорке (провинция Мурсия) развешивание одежды на улице тепер может обойтись до 1500 евро.

Такое постановление согласовал местный городской совет – инициаторы объяснили его стремлением защитить здания и окружающую среду от поврежений, а также предотвратить то, что они считают "антисоциальным поведением".

"Состояние фасадов, балконов и элементов, видимых с улицы, влияет на общее восприятие Лорки, поэтому это постановление направлено на поощрение образцового поведения", – заявил мэр Лорки Фульхенсио Хиль, добавив, что этот шаг был поддержан общественными группами и гражданскими ассоциациями.

Штрафы за нарушение будут варьироваться от 151 до 1500 евро в зависимости от того, считается ли нарушение незначительным или серьезным.

Однако Лорка – не единственный испанский город, где ужесточаются правила стирки.

Так, в городке Виго (автономное сообщество Галисия) действуют собственные местные ограничения на стирку на балконах, видимых с улицы, вытряхивание одежды, выливание ведер для мытья полов или развешивание украшений, которые могут представлять опасность для пешеходов. Штрафы за любое из этих нарушений могут достигать 750 евро.

В Лериде, Таррагоне и Жироне (автономное сообщество Каталония) также действуют конкретные законодательные нормы, касающиеся сушки белья на балконах.

Аналогичные меры хотят окончательно урегулировать в каталонской столице Барселона, готовя штрафы до 750 евро за развешивание белья на улице, утверждая, что это поможет сохранить эстетику зданий.

В Мадриде этот вопрос также поднимается в правилах городского планирования, где поясняется, что бельевые веревки должны иметь "защитную систему, затрудняющую видимость одежды с улицы", а не быть "встроенными в балконы".

Другие необычные штрафы в Испании

