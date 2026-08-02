Россия несколько раз за вечер атаковала Запорожье авиабомбами: есть пострадавшие

В городе повреждены жилые дома, автомобили и склады.

В течение всего дня в Запорожье раздаются сигналы воздушной тревоги – враг атаковал город управляемыми авиабомбами. Об этом сообщил главаЗапорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Около 17:30 чиновник сообщил, что враг нанес удар по частной застройке областного центра. В результате попадания вспыхнул пожар, пострадали жилые дома. По имеющимся данным, в результате этой атаки погибли два человека – одного из них спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома.

Позже враг вновь нанёс удар.

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"Повреждены многоэтажные дома, автомобили, складские помещения", – сообщил Федоров.

По состоянию на данный момент, по информации главы ОВА, число раненых возросло до одиннадцати человек. Среди них – две женщины, состояние которых медики оценивают как средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

На местах попаданий, как говорится в сообщении, работают аварийные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия обстрела.

Атаки на Запорожье

27 июля враг также атаковал Запорожье, в результате чего погиб один человек, ещё двое получили ранения. Тогда в результате удара вражеского дрона была повреждена квартира в многоэтажном доме, а ранения получили 53-летняя женщина и 52-летний мужчина. Кроме того, в результате попадания авиабомбы погиб 67-летний мужчина – взрыв разрушил частный дом в областном центре. Из-под завалов того дома спасатели извлекли 22-летнего молодого человека, жизни которого, по словам медиков, ничего не угрожало.

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