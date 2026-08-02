Даже сторонники Путина в России начинают подвергать сомнению войну в Украине, – ABC

В последнее время жизнь россиян всё больше нарушается, и опасность, которую представляют гудящие над головами дроны, – это лишь часть проблемы.

Долгое время жители крупнейших и самых богатых городов России были защищены от последствий полномасштабного вторжения их страны в Украину, которое продолжается уже пятый год, пишет ABC.

Однако, как отмечает издание, в последнее время их жизнь всё больше нарушается, и опасность, которую представляют гудящие над головами дроны, – это лишь часть проблемы.

"Цены на многие товары резко выросли. Не хватает топлива. Путешествовать – даже внутри страны – может быть сложно. Среди россиян растут тревога и разочарование", – говорится в статье.

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Люди, живущие в условиях автократии президента России Владимира Путина, уже ощутили на себе последствия западных санкций и ужесточения кремлевской цензуры в ходе войны.

Кроме того, им также трудно избежать мобилизационных кампаний, направленных на пополнение численности войск, несущих огромные потери на поле боя, особенно в регионах.

Издание отмечает, что с тех пор, как Украина разработала беспилотники, способные поражать цели в глубине территории России, ситуация стала гораздо серьезнее и в крупных городах.

"Дошло до того, что люди действительно страдают. Я знаю много молодых людей, которые сейчас принимают антидепрессанты. Или они начали злоупотреблять алкоголем. Стало так трудно справляться со всей этой ситуацией", – рассказала россиянка Светлана, которой за 50.

Нефтеперерабатывающие заводы были повреждены или уничтожены, что привело к длинным очередям на заправках.

В последнее время объектами атак стали склады крупной корпорации "Wildberries", которую часто называют российским аналогом Amazon. Издание приводит данные, что на ее долю приходится примерно 10% всей розничной торговли в стране.

"Малые предприятия, пользующиеся этой платформой, лишились своих ценных запасов. Для потребителей удобство быстрой доставки товаров также улетучилось", – добавляется в статье.

Светлане это надоело, и она считает, что "настало время сменить власть". По мнению издания, есть основания полагать, что она не единственная такая.

Издание сообщило, что, согласно данным "Левада-Центра" – независимой организации, проводящей опросы общественного мнения, которую Кремль признал "иностранным агентом", – россияне всё больше беспокоятся о состоянии государственных финансов.

Также были обнародованы данные, согласно которым рейтинг одобрения Путина упал до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину.

Между тем опрос 1 500 респондентов, проведенный в начале этого месяца российским Фондом общественного мнения, показал, что уровень тревоги среди населения страны в этом году растет и в настоящее время является доминирующей эмоцией во многих сообществах.

"В чем смысл этой войны? Именно этот вопрос россияне задают себе все чаще", – рассказал старший научный сотрудник Центра NEST Джон Лауг.

По данным издания, государственные телеканалы и газеты страны осторожно подают новости о росте цен и усилении неудобств.

"На государственном телевидении, возможно, и признают, что жизнь в России стала тяжелее, но утверждают, что в других странах ситуация намного хуже. Именно это, отчасти, является причиной того, что пока не было много публичных проявлений гнева против Путина", – заявил в интервью изданию доцент кафедры экономики России, Восточной Европы и Евразии Оксфордского университета Майкл Рохлиц.

Жительница Санкт-Петербурга Екатерина рассказала ABC, что за последние 12 месяцев заметила изменения в жизни общества:

"Цены выросли. Тарифы на коммунальные услуги значительно повысились. Все мои друзья потеряли работу и покинули город. Некоторым удалось выехать из страны. Все устали, даже те, кто поддерживает войну, устали".

В то же время издание признает, что рост способности Украины наносить удары по целям за пределами границы не обошёлся без потерь на территории страны.

В частности, Кремль усилил воздушные бомбардировки украинских городов и нанёс удары по гражданской инфраструктуре. Это привело к тому, что запасы перехватных ракет в Киеве иссякают, а число погибших растёт.

Однако, по словам г-на Лауга, после нескольких лет боевых действий успешные удары Украины влияют на психологическое состояние россиян, проживающих в крупнейших городах страны.

"Большинство моих друзей больше не могут себе позволить ходить в рестораны, поэтому теперь мы встречаемся у нас дома. Мы сидим там и обсуждаем ситуацию. Пытаемся подбодрить друг друга. Некоторые мои знакомые раньше поддерживали войну и политику президента. Сейчас, если они и не изменили своё мнение на 180 градусов, то на 90 – точно", – рассказала Светлана.

Атаки Украины вглубь России: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению российского оппозиционного журналиста Алексея Ковалева, маркетплейс Wildberries, по которому в последнее время наносит удары Украина, играет гораздо более важную роль в снабжении российской армии, чем может показаться на первый взгляд. Кажется, что это исключительно гражданская компания, но Ковалев признает, что маркетплейс фактически стал одним из ключевых каналов поставки снаряжения для российских военных. Объясняется это тем, что из-за нехватки, задержек и проблем в официальной военной логистике многие подразделения зависят от частных закупок, волонтерской помощи и краудфандинга. Поэтому Ковалев считает, что удары по складам Wildberries являются военно-логичными.

Также мы писали, что командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко отметил, что, хотя кажется, что война в Украине вступает в новый виток эскалации, в мире всё активнее обсуждают сценарии завершения эпохи Владимира Путина в Кремле. Федоренко рассказал, что некоторые мировые и украинские СМИ писали о якобы "тайных встречах" между представителями разных стран и России в последние недели. Хотя речь идет о неофициальных контактах, о которых стороны не спешат заявлять публично, Федоренко считает их весьма симптоматичными.

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