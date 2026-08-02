Как паста с томатным соусом влияет на уровень сахара в крови: объяснение ученых

На изменение показателей может влиять ряд факторов.

Паста с томатным соусом может повышать уровень сахара в крови, однако это не означает, что после такого блюда у всех происходит резкий скачок показателей. На реакцию организма влияют размер порции, способ приготовления пасты и другие продукты в составе блюда, пишет Verywell Health.

Уровень сахара в крови в первую очередь зависит от количества углеводов, которые человек потребляет за один раз. По данным Центра данных о продовольственных продуктах, паста является продуктом с высоким содержанием углеводов, поэтому более крупные порции обычно приводят к более значительному повышению уровня глюкозы.

На реакцию организма также влияет то, едят ли пасту отдельно или в составе сбалансированного блюда, а также индивидуальные особенности – чувствительность к инсулину, уровень физической активности, стресс и качество сна.

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Паста часто переваривается медленнее, чем другие рафинированные углеводы, благодаря своей плотной структуре. По сравнению с такими продуктами, как белый рис, она расщепляется медленнее, что может замедлять поступление глюкозы в кровь.

Важную роль играет способ приготовления. Паста, сваренная до состояния al dente (когда она остается немного твёрдой), переваривается медленнее, чем переваренная мягкая паста. В то же время более длительная варка усиливает желатинизацию крахмала, что может повышать гликемическую реакцию.

Томаты в соусе и скачки сахара

Сам по себе томатный соус обычно не является основной причиной резкого повышения уровня сахара в крови. Простые соусы на основе томатов содержат относительно мало углеводов и придают блюду вкус и полезные растительные соединения.

Влияние соуса зависит от его состава и количества. Некоторые готовые соусы могут содержать добавленный сахар, что увеличивает общее количество углеводов в блюде. Соусы с оливковым маслом или другими жирами могут замедлять пищеварение, но большое количество соуса в сочетании с большой порцией пасты все равно может повлиять на уровень глюкозы.

Белок и клетчатка изменяют реакцию организма

Паста только с томатным соусом в качестве основного блюда с большей вероятностью повысит уровень сахара в крови, чем сбалансированный прием пищи. По данным Центра диабета Джослина, добавление белка, клетчатки и жиров замедляет пищеварение и помогает сделать повышение уровня глюкозы после еды более плавным.

Для более сбалансированного блюда можно добавить белковые продукты – курицу, рыбу, фасоль, тофу или чечевицу. Также стоит включать овощи с высоким содержанием клетчатки, например брокколи, перец, лук, кабачки или листовую зелень. Полезные жиры можно получить из оливкового масла, орехов, семян или сыра.

Как снизить повышение сахара после пасты

Небольшие изменения в способе употребления пасты могут повлиять на уровень сахара после еды. Для этого не нужно полностью отказываться от блюда – важно обращать внимание на его состав и способ употребления.

Среди простых стратегий – сначала есть овощи или белковые продукты, а затем пасту, если они не смешаны в одном блюде. Также может помочь короткая прогулка после еды. Некоторые исследования показывают, что кислые продукты, например салаты с заправкой на основе уксуса, могут снижать повышение уровня глюкозы после еды.

Какую пасту лучше выбрать

Не все виды пасты одинаково влияют на уровень сахара. Некоторые варианты содержат больше клетчатки или белка, что может улучшать чувство сытости и снижать повышение уровня глюкозы.

Более подходящими вариантами могут быть цельнозерновая паста, содержащая больше клетчатки, а также паста из бобовых культур с более высоким содержанием белка и клетчатки. Кроме того, приготовление пасты, её охлаждение и повторный подогрев могут увеличить количество резистентного крахмала.

Что следует учитывать людям с диабетом

Для людей с диабетом паста может быть частью рациона при условии сбалансированного питания. Поскольку это продукт с высоким содержанием углеводов, по данным Американской диабетической ассоциации, реакция уровня сахара в крови будет более предсказуемой, если контролировать размер порции, способ приготовления и состав блюда.

Специалисты советуют обращать внимание на количество пасты в порции, сочетать её с белком, овощами, содержащими клетчатку, и полезными жирами, а также выбирать цельнозерновую пасту или пасту из бобовых культур. Еще один вариант – частично заменять пасту овощной лапшой, чтобы уменьшить общее количество углеводов.

Подробнее о влиянии продуктов на уровень сахара в крови

Ранее диетологи рассказали, какой фрукт лучше для регулирования уровня сахара в крови – арбуз или дыня. Как отмечалось, оба они обладают естественной сладостью, содержат углеводы и снабжают организм важными питательными веществами, полезными для обмена веществ и общего здоровья.

При этом и арбуз, и дыня содержат природные углеводы, которые могут повышать уровень сахара в крови.

Также ученые ответили, как греческий йогурт с ягодами влияет на уровень сахара в крови. Учёные выяснили, что такое сочетание способствует более плавному повышению уровня глюкозы и помогает избежать резких скачков сахара. При этом специалисты подчеркнули, что размер порций также влияет на показатели.

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