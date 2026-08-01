В народе православный праздник сегодня называют Степан Сеновал.

2 августа по новому церковному календарю православные чтят память первомученика Стефана - одного из первых христиан, отдавших жизнь за веру во Христа.

В народе с этим днем связано немало традиций, запретов и примет.

Что принято делать 2 августа, о чем молятся святому Стефану и какой церковный праздник отмечают сегодня по старому стилю - читайте в материале.

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Какой церковный праздник сегодня

2 августа (по старому стилю - 15 августа) православная церковь чтит перенесение мощей первомученика и архидиакона Стефана из Иерусалима в Константинополь.

Святой Стефан жил в I веке и был одним из первых последователей Христа. Он возглавлял семь первых диаконов Иерусалимской церкви и открыто проповедовал христианскую веру. За свои проповеди Стефан был осужден и принял мученическую смерть, став первым христианином, погибшим за веру.

По преданию, мощи святого нашли лишь спустя около 400 лет после его смерти, а затем перенесли в столицу Византии - Константинополь. Считается, что они обладают целительной силой, поэтому частицы мощей сегодня находятся во многих храмах по всему миру.

Первомученику Стефану молятся о духовном укреплении, прощении грехов, помощи в трудные времена и исцелении. В народной традиции его также считают покровителем домашних животных, особенно лошадей.

Какой сегодня православный праздник в старом календаре

По старому церковному календарю 2 августа чтят пророка Илию. Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник по юлианскому стилю и что нельзя делать в Ильин день.

Степан Сеновал - нородные традиции и запреты дня

В народном календаре этот день называют Степаном Сеновалом, потому что к этому времени обычно заканчивается сенокос.

По традиции 2 августа собирают лекарственные травы - мяту, ромашку, пижму, клевер и другие растения, из которых плетут "Степанов венок". Его хранят дома как оберег, а при болезни, по поверьям, заваривают из него целебный настой.

Особое внимание в этот день уделяют домашним животным, покровителем которых считается святой Стефан. Также считается, что 2 августа благоприятно провести с семьей, уделить время близким и собраться вечером за общим столом - это приносит в дом мир, согласие и благополучие.

В этот день Церковь призывает отказаться от злобы, зависти, жадности, сквернословия, ссор и желания мстить. Не следует унывать, обижать окружающих и отказывать в помощи тем, кто в ней нуждается.

Продолжается Успенский пост, поэтому верующие соблюдают постное меню, воздерживаются от шумных развлечений и стараются посвятить день молитве и добрым делам.

По народным поверьям, 2 августа не советуют начинать важные дела, отправляться в дальнюю дорогу, а также брать или давать деньги в долг - считается, что это может привести к финансовым потерям. Кроме того, в этот день стараются не работать в саду и огороде, не ссориться и особенно бережно относиться к домашним животным.

Народные приметы о погоде 2 августа

По народным приметам этого дня судят о погоде и будущем урожае:

дождь 2 августа - к дождливому месяцу и хорошему урожаю картофеля;

сухое утро - впереди еще около шести недель засушливой погоды;

солнечный день - к теплому сентябрю;

погода 2 августа сохранится примерно на ближайшие шесть недель;

паук плетет мелкую паутину - к сильному ветру;

кошки ведут себя беспокойно и царапают стены - к ливням с грозой.

В народе также говорят, что с этого дня лето постепенно уступает место осени.

У кого именины сегодня

Именины 2 августа отмечает Степан.

Считается, что люди, рожденные в этот день, отличаются стойкостью, честностью и сильным характером. Они умеют сохранять спокойствие в трудных ситуациях, ответственно относятся к своим обязанностям и ценят справедливость. Такие люди обычно надежны, готовы прийти на помощь близким и не боятся брать на себя ответственность.

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