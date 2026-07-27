Всего несколько простых ингредиентов превращаются в ароматные домашние пряники.

Мягкие, пышные и покрытые белоснежной глазурью - такие пряники не обязательно покупать в магазине: их можно легко приготовить дома даже из простых продуктов и без большого кулинарного опыта. Разберемся, как сделать домашние пряники в духовке всего за 20 минут.

Домашние пряники - простой рецепт на кефире

Пряники по этому рецепту получаются мягкими, воздушными и слегка пористыми внутри, а после покрытия глазурью на них появляется тонкая сладкая корочка - прямо как в детстве. К тому же кефир со сметаной помогают сохранить выпечку нежной еще несколько дней.

Чтобы приготовить пряники на кефире, вам понадобятся:

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кефир – 500 мл;

яйца – 3 шт.;

сахар – 250 г;

растительное масло – 100 мл;

сметана 25% – 100 г;

мед – 2 ст. л.;

мука – 850 г + около 50 г для подпыла;

разрыхлитель – 15 г;

сода – 1 ч. л.;

ванильный сахар – 15 г;

соль – 1/4 ч. л.;

корица – 1/8 ч. л.;

кардамон – 1/8 ч. л.;

цедра лимона или апельсина – по вкусу.

Для глазури:

пастеризованные белки – 3 шт.;

сахар – 320 г;

лимонный сок – 2 ч. л.

Если под рукой нет сметаны, заменить ее можно густым натуральным йогуртом без добавок или вообще убрать из рецепта - хотя в таком случае пряники будут немного плотнее.

Вместо лимонной цедры подойдет апельсиновая, а кардамон при желании можно заменить щепоткой молотого имбиря или вовсе не добавлять.

Домашние пряники - простой рецепт с медом и белой глазурью

Сначала немного подогрейте кефир. Отделите желтки от белков и соедините желтки с кефиром, сахаром, растительным маслом, сметаной и медом. Хорошо перемешайте, чтобы сахар начал растворяться, а масса стала однородной.

Затем добавьте соду, ванильный сахар, соль, корицу, кардамон и немного мелко натертой цедры. После этого постепенно всыпайте просеянную муку вместе с разрыхлителем, каждый раз тщательно перемешивая тесто. Если понадобится, добавьте еще немного муки, но не забивайте тесто – оно должно остаться мягким и слегка липким.

Оставьте тесто на 10 минут, затем раскатайте его в пласт толщиной около 1,5 см. Вырежьте круглые заготовки, переложите их на противень с пергаментом и дайте постоять еще 5-10 минут.

Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте пряники 15-20 минут. Когда вы выпекаете домашние пряники - рецепт, можно сказать, почти окончен, но все еще важно их не передержать. В целом, из названного количества ингредиентов получится примерно 35-40 пряников.

Пока выпечка еще теплая, приготовьте глазурь. Слегка взбейте пастеризованные белки, постепенно всыпьте сахар и добавьте лимонный сок. Перемешайте до гладкой белой массы.

Получившиеся домашние пряники на кефире окуните в глазурь и переложите на решетку или пергамент. Когда покрытие полностью высохнет, пряники будут мягкими внутри, а сверху появится тонкая сладкая корочка.

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