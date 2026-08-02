Toyota проверяет кандидатов на работу тестом с веревкой: с ним справляются не все

На заводе Toyota кандидатов просят пройти шестисекундный тест с веревкой, прежде чем им предложат работу.

На заводе Toyota в Северной Каролине, США, для кандидатов подготовили необычный тест, который призван определить, подходит ли этот человек для работы на производстве. Этот тест активно обсуждают в сети, пишет Supercar Blondie.

На этом заводе кандидатов просят пройти шестисекундный тест с веревкой, прежде чем им предложат работу. Этот тест предназначен для проверки зрительно-моторной координации.

На первый взгляд задание кажется обманчиво простым, но большинство людей быстро понимает, что на самом деле оно сложное. Участникам испытания необходимо обмотать веревку вокруг шести настенных колышков в точном порядке и направлении за менее чем шесть секунд.

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Это звучит достаточно просто, но когда новички пробуют выполнить задание, многие быстро запутываются или не успевают уложиться в время. Этот тест стал настолько популярным в сети, что тысячи людей пытались повторить его самостоятельно, зачастую с не слишком впечатляющими результатами.

Представители Toyota заявили, что этот тест на самом деле является одним из их давних инструментов обучения, призванных подготовить людей к работе в условиях загруженного производственного цеха.

По данным японского автопроизводителя, этот тест проводится в одном из его центров ознакомления в Кентукки, где посетители и потенциальные сотрудники могут попробовать некоторые упражнения, используемые для развития производственных навыков. Упражнение призвано развивать ловкость, скорость и мышечную память.

В издании отметили, что производственная философия Toyota уже давно ориентирована на точность и эффективность благодаря системе "Кандзима", которая оказала влияние на бесчисленное количество компаний по всему миру.

Кроме того, у Toyota также есть и другое упражнение под названием Flip and Place (Переверни и размести). В ходе этого теста участники обеими руками переворачивают 10 пар дисков в форме шайб как можно быстрее.

По данным Toyota, среднестатистический человек выполняет эту задачу примерно за 20 секунд, тогда как средний сотрудник завода справляется с ней всего за 14 секунд. По утверждению компании, оба упражнения помогают улучшить ловкость и зрительно-моторную координацию.

Китайские автомобили стали обходить на краш-тестах европейские модели

Ранее Denik со ссылкой на краш-тесты независимой организации Euro NCAP писало, что китайский электромобиль Zeekr 7GT оказался безопаснее своего европейского конкурента BMW iX3.

Эксперты подчеркивают, что китайские автомобили все чаще демонстрируют высокие результаты в краш-тестах. Они отметили, что это подталкивает конкурентов создавать более безопасные автомобили.

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