В немецкой пещере обнаружили крошечных 'птичек' возрастом 40 000 лет (фото)

Ученые до сих пор не могут точно определить, какой именно вид птиц изобразили мастера каменного века.

Археологи обнаружили две фигурки птиц, вырезанные из кости мамонта около 40 000 лет назад, сообщает Euronews.

Находки были сделаны в пещере Холе-Фельс в Германии, и они проливают свет на искусство первых современных людей в Европе.

Фигурки лежали в нижних слоях пещеры на расстоянии примерно полутора метров друг от друга. По имеющимся данным, их изготовили представители ориньякской культуры – эпохи верхнего палеолита.

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Одна птичка изображена в состоянии покоя и сохранилась лучше всего. Вторая имеет расправленные крылья и поднятый вверх клюв. Обе фигурки настолько маленькие, что помещаются на ногте: весят они всего 1,3 и 0,7 грамма соответственно, а длина птички с расправленными крыльями составляет всего два сантиметра. Как отмечают исследователи, это самое маленькое произведение искусства ледникового периода, найденное в регионе. На крыле одной из фигурок заметны параллельные линии – ученые считают, что это изображение перьев.

Руководитель раскопок, археолог Николас Конард, рассказал, что мастера вложили в работу гораздо больше, чем просто общий силуэт. По его словам, "мамонтовую кость здесь использовали не просто для того, чтобы сделать упрощённую форму тела птицы".

Точный вид птиц установить пока не удалось. По одной из версий, это белые куропатки – птицы, приспособленные к холодному климату, кости которых часто находили в стоянах этого региона. Другая гипотеза – глухари. Оба вида обитали в Европе во время ледникового периода, а крошечный размер фигурок и специфический стиль резьбы затрудняют окончательную идентификацию.

Пещеру Холе-Фельс люди современного типа заселяли примерно 43 000–28 000 лет назад, когда неандертальцы уже исчезли из Европы. Именно тогда появились одни из древнейших известных музыкальных инструментов, украшений и произведений изобразительного искусства. Самая известная находка из этой пещеры – "Венера из Холе-Фельс", фигурка женщины с подчеркнутыми грудью и бедрами возрастом около 41 000 лет, которую считают одним из древнейших образцов фигуративного искусства в Европе.

Холе-Фельс входит в число шести пещер Швабской Юры, находящихся под защитой ЮНЕСКО. Раскопки здесь ведутся с 1860-х годов, и за это время было найдено немало артефактов возрастом до 43 000 лет.

Обе фигурки птиц будут выставлены в Музее предыстории и искусства ледникового периода в Блаубойрене – экспозиция продлится до 4 апреля 2027 года.

Новости науки

Ранее в пещере Инкая на северо-западе Турции археологи обнаружили следы присутствия человека возрастом 86 000 лет. На месте раскопок были найдены сотни кремневых орудий, которые использовали люди среднего палеолита. Пещера была впервые обнаружена в 2016 году во время обследования провинций Мугла и Чанаккале.

А в египетской провинции Минья археологи обнаружили две раннединастические гробницы, запечатанные около 5000 лет назад. По имеющимся данным, находки очень напоминают захоронение царя Хор-Дена в Абидосе, датируемое примерно 2950 годом до н. э.

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