Часами 'дает храпака': возле украинских полярников уснул милый морской гость (видео)

В воде сон этих млекопитающих значительно короче и отличается одной интересной особенностью.

Украинским полярникам, находящимся на антарктической станции "Академик Вернадский" на острове Галиндез, удалось запечатлеть, как неподалеку от них "лег отдохнуть" морской слон.

На видео, опубликованном Национальным антарктическим научным центром, – милое животное, которое мирно сопит с закрытыми глазами. Периодически морской слон открывает оба глаза, но сразу же закрывает их.

"На суше эти животные обычно выбирают для сна побережье и могут спать около 10 часов!", – отмечают исследователи.

В то же время в воде сон этих млекопитающих значительно короче и имеет интересную особенность. Они засыпают на поверхности моря, а затем переворачиваются вниз головой и начинают тонуть. Причем делают это по спирали – словно входят в штопор, добавляют ученые.

Дрейфуя вниз, слоны могут опускаться на глубину более 300 метров и достигать дна. Учёные считают, что таким образом животные пытаются избежать встречи с хищниками, в частности с косатками, которые в основном охотятся у поверхности.

Затем слоны поднимаются наверх, чтобы вдохнуть воздух, и процесс повторяется. Таким образом, "спиральными" интервалами они набирают около 2 часов сна в сутки.

"Эту информацию удалось получить благодаря исследованию северных морских слонов учеными из Калифорнийского университета (США). В Антарктике же обитают южные морские слоны. Они заметно крупнее своих северных сородичей и в целом являются самыми крупными тюленями в мире", – поясняют в научном центре.

Речь идет о том, что взрослые южные морские слоны могут достигать 6 метров в длину и весить до 5 тонн. Тогда как северные максимально вырастают до 5 метров и весят до 2,5 тонны.

Впрочем, по словам исследователей, на видео – молодой слоненок, которому ещё предстоит вырасти до больших размеров. Именно такие "подростки" чаще всего заходят в гости, чтобы вздремнуть возле украинской станции "Академик Вернадский".

Климатические изменения у "Вернадского"

Напомним, из-за изменения климата в Антарктике в июне, когда на континенте разгар зимы, наблюдалась теплая погода, из-за чего миграция субантарктических пингвинов произошла позже. Эти птицы обитают на острове Галиндез, где расположена украинская антарктическая станция "Академик Вернадский". Речь шла о том, что с мая (в Антарктике это конец осени) биологи фиксировали постепенную миграцию субантарктических пингвинов. Если 11 мая на Галиндезе насчитывалось почти 9 тыс. этих птиц, то 27-го – уже около 6 тысяч. В июне количество пингвинов продолжало уменьшаться, на острове оставалась самая стойкая группа – до 30 особей.

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