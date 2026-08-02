На корабле планируют поселить 80 тысяч человек: как будет выглядеть плавучий город

Энтузиасты хотят создать полноценный город, который будет постоянно курсировать по океанам.

Компания Freedom Cruise Line International, Inc. объявила о планах по созданию крупнейшего в мире судна, которое должно стать полноценным плавучим городом для десятков тысяч человек. Об этом пишет издание gry-online.

Автор материала отмечает, что амбициозный проект предусматривает строительство гигантского корабля, который будет постоянно курсировать по миру и одновременно служить местом постоянного проживания, работы и отдыха для своих жителей.

За архитектурную концепцию отвечает бюро Schopfer Associates LLC во главе с Э. Кевином Шопфером. Проект предусматривает создание полноценного городского пространства с жилыми кварталами, офисами, коммерческими зонами, школами, больницами, общественными пространствами и другой необходимой инфраструктурой.

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Главная идея заключается не только в создании огромного корабля, но и в формировании стабильного сообщества.

"Ключевым допущением здесь является стабильность: создание места, где люди формируют свои повседневные привычки, налаживают отношения и обретают устойчивое чувство принадлежности", – говорится в публикации.

По замыслу энтузиастов, судно будет иметь длину примерно 1,6 километра и ширину почти 250 метров. На 30 палубах планируется разместить жилье, больницы, казино и другие объекты, а квартиры будут продаваться всем желающим поселиться на борту.

Впрочем, реализация проекта сталкивается с рядом серьезных проблем. Издание сообщает, что на данный момент в мире нет верфи, способной построить конструкцию таких размеров. Вероятно, корабль придётся собирать из модульных секций непосредственно в открытом море. Кроме того, ни один современный порт не сможет принять столь крупное судно, поэтому поставки продовольствия и воды придётся организовывать с помощью вертолётов и небольших паромов.

Разработчики обещают использовать современные технологии обеспечения автономности. В частности, компания анонсирует "передовой гибридный привод, системы рекуперации энергии и комплексное управление водными ресурсами и отходами", однако подробностей о работе этих систем пока не раскрывает.

Отдельной проблемой, как отмечает автор материала, остается безопасность. Эвакуация десятков тысяч людей в случае аварии посреди океана представляется чрезвычайно сложной, а корпус корабля должен одновременно быть достаточно жёстким, чтобы выдерживать вес конструкции, и достаточно гибким, чтобы не разрушаться под воздействием морских волн.

В материале также напоминается, что это уже не первая попытка реализовать подобный замысел. В конце 1990-х компания Freedom Opportunities LLC уже анонсировала проект Freedom и даже заявляла, что судно выйдет в море в 2000 году. Однако эти планы так и не были воплощены, а нынешние инициаторы, в отличие от своих предшественников, пока не называют никаких сроков начала строительства или ввода плавучего мегаполиса в эксплуатацию.

Другие интересные мегапроекты

Как писал УНИАН, в Китае реализуется проект "Лесной город Лючжоу", который должен стать примером сочетания современной застройки с природной средой. На территории площадью 175 гектаров планируется построить жилые и общественные здания, покрытые зелеными насаждениями, высадив около 40 тысяч деревьев и почти миллион более мелких растений.

Такая экосистема будет ежегодно поглощать тысячи тонн углекислого газа, очищать воздух от вредных частиц и производить кислород, одновременно снижая температуру и уровень шума в городе. Проект предусматривает использование геотермальной энергии, солнечных панелей и электротранспорта, а его успех может стать моделью устойчивого развития для других китайских городов.

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