Как долго кот может оставаться дома один: ответ экспертов

Особого внимания требуют котята и пожилые кошки.

Оказывается, кошки гораздо сильнее привязаны к привычному распорядку дня и своим хозяевам, чем принято считать, пишет Pawland Team.

Эксперты издания рассказали, что происходит с котом, пока дома никого нет, и почему длительное одиночество может негативно сказаться на его здоровье и поведении.

Действительно, кошки умеют сами ухаживать за собой, ходят в лоток и не нуждаются в ежедневных прогулках. Но это не значит, что им все равно, когда дома тихо и никого нет, отмечают они.

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Большинство домашних кошек быстро привыкают к четкому распорядку – знают, когда их кормят, когда в доме становится тихо, и даже в котором часу хозяин обычно возвращается с работы. Когда привычный ритм внезапно нарушается, животное замечает это почти сразу. Одни кошки адаптируются без проблем, другие становятся более тревожными, тише или начинают чаще сидеть у двери.

Чем кот занимается целый день в одиночестве

Больше всего времени питомец, конечно, спит – здоровые взрослые кошки спят по 12–16 часов в сутки, а котята и пожилые животные – ещё дольше. Впрочем, как отмечают в Pawland, сон ради сна, когда больше нечем заняться, существенно отличается от здорового отдыха в рамках сбалансированного распорядка.

Проснувшись, кот обычно направляется к любимому окну – наблюдать за птицами или прохожими, что пробуждает его охотничьи инстинкты без какой-либо опасности. Далее – умывание, исследование комнат, царапание когтеточки и изучение новых запахов в доме. Более активные животные могут играть с игрушками или в туннелях самостоятельно, тогда как без такого занятия они скорее скучают, что впоследствии приводит к поцарапанной мебели или сброшенным с полок вещам.

Сколько времени кошку можно оставлять одну

Отмечается, что здоровый взрослый кот вполне спокойно переживет обычный рабочий день при наличии свежей воды, еды и чистого лотка. А вот отсутствие хозяина в течение суток или нескольких дней – уже совсем другая история: даже автоматические кормушки и поилки не заменят человека, который проверит самочувствие животного.

Котят категорически не рекомендуется оставлять надолго – им нужны частые приемы пищи, присмотр и социальное взаимодействие. Особого внимания требуют и пожилые кошки, особенно при наличии хронических заболеваний: пропущенный прием лекарств или пищи может быстро обернуться серьезной проблемой со здоровьем.

Одиночество, стресс и незамеченные болезни

Распространенное мнение, что кошки не скучают по хозяевам, – миф. Животные узнают знакомые голоса и привычки и часто искренне привязываются к семье. Кот, которого надолго оставили одного, может стать тише, чаще прятаться или, наоборот, встречать хозяина громким мяуканьем после долгого отсутствия внимания.

Стресс у кошек не всегда проявляется явно – животное может начать меньше есть, спать в непривычных местах или потерять интерес к любимым игрушкам. В некоторых случаях длительный стресс приводит к чрезмерному вылизыванию, из-за чего выпадает шерсть и раздражается кожа.

Наибольшую опасность представляют незамеченные проблемы со здоровьем: кошки инстинктивно скрывают боль, поэтому пропущенный прием пищи, рвота или проблемы с лотком могут оставаться незамеченными часами. Особенно уязвимы пожилые животные и те, кто восстанавливается после болезни или операции – им требуется ежедневное наблюдение.

Интересные новости о кошках

Ранее мы писали, почему кошки любят, когда их гладят. Эксперты назвали 4 причины такого поведения: животные получают внимание, оставляют на человеке свой запах, укрепляют эмоциональную связь с хозяином, а также получают ласку в тех местах, которые не могут вычесать сами. Специалисты также советовали позволять коту самому решать, когда он хочет контакта, и вовремя прекращать поглаживание, если животное проявляет признаки дискомфорта.

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