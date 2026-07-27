Искренние пожелания, теплые слова благодарности и трогательные открытки для врачей, медсестер, фельдшеров и всех, кто ежедневно заботится о здоровье людей.

Их руки дарят надежду, их знания спасают жизни, а добрые слова помогают не меньше, чем лекарства. В День медицинского работника скажите тем, кто посвятил себя медицине, самое важное - спасибо.

Мы собрали красивые поздравления с Днем медика своими словами и подготовили открытки, которые помогут выразить благодарность людям, чей профессионализм, забота и неравнодушие каждый день дарят людям шанс на выздоровление.

Поздравления с Днём медика

С Днем медицинского работника! Спасибо вам за бессонные ночи, за спасенные жизни, за терпение и большое сердце. Пусть в вашей жизни будет как можно больше счастливых дней, крепкого здоровья, душевного тепла и людей, которые будут заботиться о вас так же искренне, как вы заботитесь о других.

Видео дня

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Поздравляем с Днем медика! Каждый день вы дарите людям самое ценное - надежду. Пусть добро, которое вы отдаете пациентам, обязательно возвращается к вам здоровьем, любовью, семейным счастьем и миром. Спасибо за ваш труд и человечность!

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С праздником, с Днём медика! Вы видите боль, но не становитесь черствее. Вы устаёте, но продолжаете помогать. Пусть судьба будет к вам такой же доброй, какой вы каждый день являетесь для своих пациентов. Счастья вам, сил и покоя в душе.

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С праздником, дорогие медики! Последние годы сделали вашу работу тяжелее, чем когда-либо, - но вы остаетесь на месте, когда есть все причины устать и сдаться. Спасибо, что умеете быть сильными даже тогда, когда трудно быть сильными ради самих себя. Мира вам и сил на долгие годы вперед.

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Поздравляю с Днём медика! Каждый день вы делаете то, что не всегда заметно со стороны, но чувствует каждый, кто через это прошел, - дарите людям надежду там, где ее, казалось, уже не осталось. Пусть эта надежда возвращается и к вам: в крепком здоровье, в теплых словах близких, в спокойных, мирных днях.

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С профессиональным праздником! Пусть ваши руки никогда не знают усталости, сердце - разочарований, а глаза как можно чаще видят здоровых и счастливых людей. Спасибо за ваш ежедневный труд, который невозможно оценить никакими наградами.

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Сегодня хочется сказать вам самое простое, но самое важное - спасибо. За каждое спасённое сердце, за каждую бессонную смену, за каждую минуту, когда вы выбираете чужую жизнь вместо собственного отдыха. Пусть судьба бережет вас так же, как вы каждый день бережете других. С Днём медицинского работника!

С Днем медицинского работника - картинки

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