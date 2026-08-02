Городские удобства в селе стоят от 30 тысяч гривен в месяц, – риелтор

Эксперт объяснил, почему бегство от блэкаутов может оказаться дороже жизни в городе.

Идея провести зиму в деревне во время возможных отключений электричества в столице кажется привлекательной, но далеко не каждый дом готов к морозам и длительным отключениям света. В комментарии УНИАН риэлтор Виктор Несин рассказал, какие проблемы чаще всего возникают у городских жителей за городом, сколько стоит зимнее жилье и стоит ли спешить с переездом уже сейчас.

В чем заключается главная иллюзия тех, кто бежит в деревню "от отключений электричества"?

Решив "сбежать" из столицы и выбирая дом в деревне, люди прежде всего должны оценить, можно ли без проблем добраться до этого населенного пункта, есть ли там стабильная связь, медицинские учреждения и другая необходимая инфраструктура. Впрочем, говорить, что это позволит обрести автономность, – неосмотрительно, считает риелтор.

"В чем заключается эта автономия? В том, что вам нужно закупить там машину или две машины дров. А если мы говорим о тех домах, в которых установлены котлы, где все подключено и подведено – они очень дорогие. И я не думаю, что рядовой гражданин может себе позволить арендовать такое жилье", – подчеркнул Несин.

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Что касается электроэнергии, то в крупных городах её восстанавливают относительно быстро, тогда как в небольших населённых пунктах без света можно просидеть значительно дольше. Особенно, если на улице метель и техника просто не может туда заехать. То же самое касается и обычных жителей, которые должны понимать, что в случае снегопада им придется начинать каждое утро с лопатой в руках. К этому же добавятся перебои со связью и интернетом, если человек работает удаленно.

По словам эксперта, жизнь в деревне может быть дешевле, но в первую очередь для тех, кто живет там постоянно. Местные жители имеют огороды, ведут хозяйство, но для человека, который переезжает из Киева только на зиму, это не подходит, из-за чего расходы могут оказаться даже выше, чем в городе, ведь за необходимым придется ездить.

Вода и тепло – главные ловушки зимой. Что чаще всего подводит новичков (скважинный насос без электричества, печное отопление без навыков)?

"Вода – это проблема. Есть, конечно, дома, в которых из скважины подведена вода, но это редкость. Как правило, в лучшем случае во дворе стоит какая-то колонка или есть колодец. И опять же, очень большая проблема с канализацией. На первый взгляд кажется, что это не очень важно. Но если в доме есть удобства, то должна быть так называемая выгребная яма – ведь централизованной канализации нет. А за выгребной ямой тоже нужно следить, периодически вызывать машину, которая откачивает все это, и это стоит денег", – отметил эксперт.

Если речь идет не о современных домах, где есть, к примеру, котел, а именно о старинных домах, то, казалось бы, можно рассчитывать на печное отопление, но нужно уметь заготовить или купить дрова, уметь правильно разжигать печь, следить за тягой – это умеют не все городские жители. К тому же – это еще и вопрос безопасности.

Не менее важно и состояние самого дома. Во многих старых сельских домах тепло "уходит" через неутепленные стены, крышу или старые окна. Из-за этого даже исправное отопление не всегда спасает, а расходы на дрова или другое топливо резко возрастают.

Еще один важный момент – это связь. Если электричества нет в течение длительного времени, станции мобильных операторов также могут перестать работать. Генератор, который может решить часть проблем со светом, требует запаса топлива, ведь в большинстве сел заправок поблизости нет, а также регулярного обслуживания.

Реально ли арендовать подходящий для зимы дом и сколько это стоит? Выросли ли цены из-за спроса? Не сдают ли под видом жилья промерзающие летние дачи? Как отличить дачу от дома, в котором можно перезимовать?

"Повышенного спроса нет, потому что тенденции к переезду горожан в деревню тоже нет. Я думаю, это связано с тем, что когда человек живет в квартире и у него есть холодная вода, горячая вода, газ, канализация, то когда он переедет в дом, обычный дом, скажем, то всего этого там не будет. И все удобства, как правило, будут во дворе. Дома, в которых есть всё то же, что и в городских квартирах, слишком дороги. Цены начинаются от 30 000 грн и выше, и намного выше. Поэтому у людей просто нет финансовой возможности переезжать. Если говорить о домах, где все удобства во дворе, то их можно снять от 5 000 грн в зависимости от состояния самого дома. Но опять же, готовы ли вы жить в этом доме?", – говорит Несин.

Именно поэтому, по его словам, вряд ли стоит ожидать массового переезда горожан в села, и большинство людей, скорее всего, останутся в крупных городах.

Отличить дачу от дома, пригодного для зимнего проживания, обычно несложно, говорит эксперт – достаточно внимательно посмотреть на сам участок и застройку. Если это типичный дачный кооператив с небольшими участками по шесть соток, где стоят компактные домики, то, скорее всего, такое жилье не рассчитано на комфортную зимовку.

Конечно, бывают и исключения. Некоторые владельцы объединяли несколько соседних участков и строили большие капитальные дома со всеми коммуникациями, в которых можно жить круглый год. Но и стоимость аренды такого жилья совсем другая – обычно она начинается примерно от тысячи долларов в месяц и может достигать трёх, пяти тысяч и более, пояснил Несин.

На что обратить внимание при аренде, чтобы не замерзнуть и не переплатить? Кто отвечает за дрова, газ, ремонт котла? Какие ловушки ждут арендатора?

Перед арендой желательно не ограничиваться фотографиями, а лично осмотреть дом, чтобы проверить, нет ли там сырости, утеплены ли трубы и другие моменты, которые вы рискуете заметить уже во время проживания.

"Вы должны задать владельцу вопросы: какое отопление в доме, как устроена канализация, как обстоят дела с водой. Совет только один: возьмите листок бумаги и запишите, что бы вы хотели. И тогда при разговоре с владельцем или его представителем вы ничего не забудете, чтобы потом не получить неприятный сюрприз – кто-то перед вашим приездом протопил этот дом, а на второй день там стало очень холодно", – посоветовал специалист.

Также при аренде дома стоит учитывать не только стоимость аренды, но и расходы на его содержание. Владелец может попросить, например, 10 тысяч гривен в месяц, но сразу оговорить, что все коммунальные услуги арендатор оплачивает самостоятельно. А зимой эти суммы могут быть очень значительными. Поэтому стоит попросить владельца показать последние счета за коммунальные услуги или спросить напрямую, во сколько это обходится.

По словам эксперта, даже люди, которые постоянно живут в частных домах, нередко экономят на отоплении, закрывая отдельные комнаты, ведь поддерживать комфортную температуру во всем доме очень дорого. Поэтому стоит быть готовыми к тому, что общие расходы на проживание в доме могут оказаться выше, чем в городской квартире.

"Если рассматривать вопрос с юридической точки зрения, во-первых, вы должны убедиться, что общаетесь с владельцем. Вам нужно увидеть правоустанавливающий документ на этот дом и удостовериться в личности человека по паспорту. Опять же вопрос: в домах, как правило, несколько собственников. Желательно, чтобы все они дали согласие, чтобы не было сюрприза, когда один собственник сдал жилье, а другой совладелец пришел и начал вас выселять. И такие случаи бывают. Я бы обратил внимание на землю. Если она не приватизирована, у вас есть право на пользование этой землей. Но там будут возникать вопросы об арендной плате за землю – это нужно понимать. И это все ляжет на вас", – пояснил эксперт.

"Кто отвечает за дрова, газ, ремонт котла и т. п., обычно прописывается в договоре аренды. Все расходы на содержание дома и участка владелец может возложить на вас, если не указано обратное. Стандартный договор аренды квартиры занимает 2 страницы. Когда речь идет об аренде дома и земельного участка, который также находится в частной собственности (здесь важно, чтобы и дом, и земельный участок принадлежали одному лицу), то такой договор аренды будет более сложным", – отметил Несин.

Эксперт советует максимально подробно прописать в договоре, кто и за что отвечает, а чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед подписанием документов проконсультироваться с опытным риэлтором или юристом.

Не поздно ли уже сейчас переезжать ради этой зимы? Сколько времени нужно, чтобы обустроиться, и что уже не успеть?

Переехать в деревню до этой зимы еще вполне реально, но откладывать решение надолго не стоит, говорит риэлтор.

"Все зависит от того, насколько хорошо владелец подготовил дом к зиме. Если он его вообще не подготовил, то сейчас – самое время, позже вы не успеете. Потому что нужно выяснить все обстоятельства: как отапливается дом, где вода, даже где ближайший магазин. Если владелец уже подготовил дом к зимовке, тогда проще, но вы должны сами в этом убедиться", – подчеркнул эксперт.

Что касается стоимости аренды, то осенью спрос на загородные дома обычно ниже, чем летом, когда все уезжают на отдых, говорит он. В то же время эксперт отмечает, что ситуация может измениться, если из-за опасений по поводу зимы больше людей начнут искать дома за городом.

"Мы уже сталкивались с подобным, когда в начале войны во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах цены на аренду выросли не в процентном отношении, а в разы: стало в два-три раза дороже. Поэтому, конечно, если будет бешеный спрос, цена будет выше. Но я думаю, что бешеного спроса не будет", – подытожил риэлтор.

справка Виктор Несин риэлтор Работает на рынке недвижимости с 1990 года и имеет более 35 лет опыта сопровождения сделок с жилой и загородной недвижимостью. Основным направлением деятельности риэлтора является аренда квартир в Киеве и работа с загородной недвижимостью для постоянного проживания, сезонного отдыха или инвестиций.

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