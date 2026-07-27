Рассказываем, какие дни августа будут самыми удачными для работ в огороде по лунному календарю.

Под конец лета многие грядки нуждаются либо в повторных посадках, либо в подготовке к осени. При этом, планируя работы на участке, многие огородники ориентируются не только на погодные условия, но и на лунный посевной календарь. Разберемся, какие дни в августе будут наиболее удачными для ухода за растениями.

Посевной календарь на 2026 год по месяцам - когда работать в августе

Посевной календарь формируется на основе двух ключевых факторов – фаз Луны и ее положения в знаках зодиака. Так, например, считается, что в период растущей Луны растения активнее направляют силы на рост стеблей, листьев и плодов - в общем, всего, что находится над землей.

Когда же лунный календарь показывает фазу убывающей Луны, внимание следует уделять корнеплодам, прополке, обрезке, подкормкам и другим вторичным занятиям. И, наконец, новолуние и полнолуние - это неблагоприятные дни для любых работ, кроме, разве что, полива.

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Впрочем, определенное значение имеет и знак зодиака, через который проходит Луна в конкретный день. Если учитывать лунный посевной календарь на 2026 год, наиболее благоприятными для роста растений будут знаки Рака, Скорпиона, Рыб, Тельца и отчасти Весов. Напротив, Овен, Лев, Водолей и Близнецы - менее подходящие для активных посадок.

В итоге, с учетом всего сказанного, лучшие дни для посадок и посевов - это 6–8, 13–15 и 22–24 августа, нейтральные дни - 1, 9–11, 16–18, 25–27 и 31 августа и неблагоприятные дни - 2–5, 12, 19–21 и 28–30 августа.

Что полезно знать про посевной календарь на август - советы садоводам

В целом, август требует не меньшего внимания в огородных работах, чем, например, весенний период. Причем особенно важно в этот период своевременно собирать урожай и помочь растениям завершить вегетацию без излишнего стресса.

Такие овощи, как томаты, перцы, баклажаны и огурцы, все еще нуждаются в регулярном поливе, однако к концу лета переувлажнение грядок уже нежелательно. Избыток влаги может развить грибковые заболевания и ухудшить качество плодов, делая их менее сладкими и плотными.

Освободившиеся грядки рекомендуется засеять сидератами – горчицей, фацелией или овсом, так как они улучшают структуру почвы, препятствуют росту сорняков и ускоряют восстановление питательных веществ.

Также, вне зависимости от того, что показывает посевной календарь на август 2026, важно продолжать рыхлить землю, удалять сорняки, контролировать вредителей и при необходимости проводить профилактические обработки.

Кроме того, август – подходящее время для повторного посева редиса, шпината, укропа и других скороспелых зеленных культур, которые успеют дать урожай до наступления холодов. При этом посевной лунный календарь следует рассматривать исключительно как дополнительный ориентир, тогда как главные решения лучше принимать с учетом погодных условий и потребностей каждой культуры.

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