Сколько будут стоить 100 долларов: прогноз банкира до 9 августа

Энергорынок продолжает играть роль главного "тирана".

Курс валют в Украине до 9 августа будет подвержен влиянию нескольких факторов. Речь идет о ситуации на валютном рынке и российских ракетно-дроновых ударах.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой в комментарии УНИАН отметил, что не ожидает массового перехода украинцев на американскую валюту.

Согласно прогнозу банкира, до 9 августа курс доллара в Украине на межбанке составит 44,6–45,2 гривни, а на наличном рынке – 44,8–45 гривни.

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Таким образом, 100 долларов в гривнях будут стоить 4480–4500 гривень, а 1000 долларов в гривнях обойдутся украинцам в 44800–45000 гривни.

Что касается европейской валюты, по прогнозу эксперта, курс евро до 9 августа будет находиться в пределах 50,8–51,5 гривни на межбанке и 51–51,5 гривни в наличном рынке. Таким образом, 100 евро в гривнях будут стоить 5100–5150 гривень, а 1000 евро в гривнях обойдутся в 51000–51500 гривень.

Курс доллара в Украине - прогноз на август 2026 года

Вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления "Глобус Банка" Сергей Мамедов рассказал, что в августе курс доллара в Украине, скорее всего, будет находиться в пределах 44,7–45,7 гривни, а курс евро – в коридоре 51–52,50 гривни. Согласно базовому сценарию, резких и неконтролируемых курсовых скачков не ожидается.

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