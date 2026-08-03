Как спасти розы в жару: садоводы назвали главное правило полива

В сильную жару зрелые кусты рекомендуется глубоко поливать 3–4 раза в неделю.

Садоводы рассказали , как правильно поливать розы в жаркие летние дни, чтобы кусты не увядали и продолжали обильно цвести. По словам экспертов, главное – это не количество воды, а время суток и техника полива, пишет Homes & Gardens.

Лучшее время для полива роз – раннее прохладное утро, пока солнце еще не в зените. Это дает растению время полностью впитать влагу, чтобы потом легче пережить жаркий день, объясняет эксперт по растениям Кэти Сандерлейдж.

Молодые, только что посаженные кусты нуждаются в более частом увлажнении, чем уже укоренившиеся экземпляры – примерно раз в 2–3 дня в зависимости от погоды. Когда роза уже укоренилась, достаточно поливать раз-два в неделю, ориентируясь на температуру воздуха.

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В сильную жару зрелые кусты следует поливать глубоко 3–4 раза в неделю, а экземпляры в горшках – ежедневно, ведь они теряют влагу значительно быстрее, чем те, что растут в открытом грунте.

Как правильно поливать

Точность здесь имеет значение: воду следует лить у основания куста, избегая попадания на листья или цветы. Так меньше риск грибковых болезней и вредителей, объясняет Робин Дженнингс, эксперт по розам и менеджер по стратегическому партнерству в Heirloom Roses. По его словам, полив по кругу вокруг основания заставляет корни тянуться за влагой и формировать более мощную корневую систему.

Сухая крона – это также защита от ожогов под палящим полуденным солнцем. Для точечного орошения подойдет лейка с длинным узким носиком или специальная насадка для шланга, но в жару важнее медленная и глубокая подача жидкости – здесь пригодится шланг-капельница или система капельного орошения.

Авторы материала обращают внимание на то, что во время сильной жары пересохшая почва становится гидрофобной, то есть отталкивает жидкость. Если на поверхности появляются лужи, останавливаться не стоит – лучше уменьшить напор до тонкой струйки или поливать небольшими порциями, давая почве время размягчиться и действительно впитать влагу.

После глубокого увлажнения рекомендуется покрыть влажную почву мульчей – слоем органики (сосновая кора или компост) толщиной 5–7 см вокруг куста, отступая на несколько сантиметров от главного стебля, чтобы избежать гниения корневой шейки.

Каких ошибок следует избегать

Самая распространенная ошибка – намокание кроны. В сочетании с жарким влажным воздухом это создает идеальные условия для заболеваний растения, таких как черная пятнистость и мучнистая роса.

По словам Дженнингса, о переувлажнении роза сигнализирует пожелтением и обвисанием листьев. Однако те же самые признаки – пожелтение, опадение или увядание – могут свидетельствовать и об обратном: о недостатке влаги и тепловом стрессе во время жары. Поэтому если летом крона желтеет или вянет, не стоит сразу думать, что вы переливаете куст. Вставьте палец на два сантиметра в землю – если она сухая, растение просто просит воды.

Стоит также учитывать осадки: короткий летний дождь часто испаряется с поверхности, не успев дойти до корней, поэтому ориентироваться только на прогноз погоды не стоит – лучше каждый раз проверять состояние почвы вручную.

Дженнингс добавляет, что розы не любят "мокрых ног", поэтому важно, чтобы почва хорошо дренировалась. Глинистый состав можно и нужно улучшать специальными добавками, чтобы дать растению лучшие шансы на развитие.

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