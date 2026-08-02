Беларусь разворачивает новую десантно-штурмовую бригаду вблизи границы с Украиной

Новое соединение разместят возле Гомеля.

Беларусь начала создавать новую десантно-штурмовую бригаду вблизи украинской границы – подразделение разместят в 40 километрах от нее. Об этом сообщил командующий силами специальных операций вооруженных сил Беларуси Александр Ильюкевич в эфире телеканала белорусского минобороны "ВоенТВ".

По словам Ильюкевича, формирование нового соединения уже началось. На данный момент создан один батальон, а до конца года планируется сформировать еще один. Как отметил командующий, параллельно продолжается комплектование подразделений боевого обеспечения, артиллерии, противовоздушной обороны и разведки.

Также уже сформирован ряд воинских частей и подразделений новой бригады, назначен офицерский состав и укомплектован личный состав, добавил он.

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Известно, что соединение будет дислоцироваться вблизи Гомеля – города, расположенного примерно в 40 километрах от белорусско-украинской границы.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, экс-глава ВСУ Александр Сырский рассказывал о возможности наступления с территории Беларуси еще в июне. По его словам, Путин поручил Генштабу РФ просчитать различные варианты наступательной операции, в том числе и с белорусской территории. В то же время Сырский отметил, что руководство Беларуси вряд ли решится предоставить свою территорию в качестве плацдарма для агрессора, хотя такой сценарий все же учитывается.

Также президент Владимир Зеленский сообщал о необычной активности на участках границы со стороны Беларуси. По его словам, Силы обороны внимательно отслеживали ситуацию и были готовы реагировать в случае необходимости. Зеленский подчеркнул, что Украина готова защищать своих людей и свой суверенитет, и призвал осознать это каждого, кого пытаются втянуть в агрессию против Украины.

Стоит добавить, что Офис президента Украины обратился к генеральному прокурору с просьбой рассмотреть возможность возбуждения уголовного дела против Лукашенко. Как сообщало агентство Reuters, эта инициатива стала реакцией на обращение белорусской оппозиционной организации "Белорусский демократический форум", которая обвинила диктатора в соучастии в войне России против Украины и в принудительном перемещении как минимум 2442 украинских детей в Беларусь.

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