Что поесть, когда вы испытываете стресс: советы от трёх диетологов

Именно в стрессовой ситуации наш организм больше всего нуждается в питательных веществах.

Когда вы испытываете стресс и 10 миллионов дел накапливаются одновременно, последнее, о чём вы, вероятно, думаете, – это здоровое питание. В суматошные утра, когда вы спешите выйти из дома, легко просто схватить всё, что выглядит съедобным, или вообще ничего, и на этом закончить дело, пишет Real Simple.

Издание отмечает, что именно во время стресса наш организм больше всего нуждается в питательных веществах – и мы все знаем, что это невыносимое чувство голода в животе никак не помогает.

Именно поэтому диетологи поделились с изданием тем, что они едят, когда находятся в стрессовом состоянии:

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1. Протеиновый батончик с ломтиками яблока и арахисовым маслом

Издание сообщило, что в те дни, когда вам нужен перекус, который можно приготовить действительно быстро и который действительно насыщает, попробуйте любимое сочетание диетолога Мэдисон Ридер: протеиновый батончик, яблоко и арахисовое масло.

"Протеиновый батончик в сочетании с яблоком и арахисовым маслом обеспечивает организм белком, клетчаткой и полезными жирами всего за тридцать секунд, что помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, благодаря чему стресс не перерастает в состояние дрожи и раздражительности", – поделилась диетолог.

2. Салат с лососем

Отмечается, что если нет времени на приготовление, в этом салате консервированный лосось используется в качестве быстрой и богатой омега-3 белковой основы.

"Одним из моих любимых быстрых блюд является салат с лососем – консервированный лосось, смешанный с маслом авокадо, майонезом и сельдереем, – который подается на подушке из шпината с половиной авокадо", – рассказала диетолог Тереза Линк.

Она добавила, что это сытное блюдо с низким содержанием углеводов, которое помогает поддерживать стабильный уровень энергии и сдерживает связанные со стрессом желания перекусить, которые иногда возникают.

3. Орехи макадамия

Чтобы быстро зарядиться энергией и выдержать послеобеденные совещания, Линк рекомендует горсть орехов макадамия в качестве простого и сытного перекуса:

"Если мне хочется чего-то хрустящего и соленого, я всегда выбираю перекус в виде унции орехов макадамия. Они утоляют это желание, одновременно снабжая организм полезными жирами, которые помогают дольше оставаться сытым и удовлетворенным".

4. Шоколадный мусс

В напряжённый день нет ничего лучше, чем побаловать себя сладким десертом в качестве небольшой награды за то, что, собственно, живёшь. Однако большинство десертов не принесут вам ощущения удовлетворения и даже могут усугубить стрессовую ситуацию.

Поэтому Линк предлагает приготовить шоколадный мусс из греческого йогурта, который легко усваивается и богат белком.

"Когда меня охватывает желание сладкого, я готовлю простой шоколадный мусс из жирных сливок, какао-порошка, смеси эритритола и алюлозы, а также греческого йогурта с полным содержанием жира. Я храню его в холодильнике (или в морозильной камере, если хочу замороженное лакомство). Он насыщенный, кремообразный и удовлетворяет мою тягу к шоколаду без добавления сахара, поэтому я могу наслаждаться сладким, поддерживая стабильный уровень энергии и контролируя чувство голода", – отметила диетолог.

5. Лосось и овощи, приготовленные в аэрофритюрнице

Когда нет времени готовить полноценный обед, быстрый ужин, приготовленный в аэрофритюрнице, – это идеальный способ питательно покушать и избежать спонтанного заказа еды на вынос.

Диетолог Эми Шапиро выбирает лосось и овощи, приготовленные в аэрофритюрнице, в качестве своего любимого блюда для напряжённых будней:

"Лосось – источник омега-3, которые поддерживают здоровье мозга и помогают смягчить реакцию на стресс, а белок обеспечивает стабильный уровень энергии, благодаря чему я не чувствую спада сил и не ищу перекусов уже через час".

6. Остатки ужина на завтрак

Возможно, вы слышали о "завтраке на ужин", но не стоит пренебрегать вариантом "ужин на завтрак". В те утра, когда вам нужно что-то быстрое, просто подогрейте остатки вчерашнего ужина – это станет питательным и, вероятно, богатым белком началом вашего дня.

7. Нарезанное жареное куриное мясо и сырые овощи

Одной из лучших закусок, которая придаст вам энергии, является нежирный белок в любом виде, и Шапиро любит есть нарезанное жареное куриное мясо с овощами, чтобы подзарядиться в обеденное время.

8. Питательное белковое блюдо

Когда вы находитесь в стрессовом состоянии, очень полезно съесть простое, проверенное блюдо на ужин. В этом случае Шапиро советует приготовить белковое блюдо.

Издание отметило, что её любимая комбинация – фарш из говядины животных, выращенных на пастбищах, или дикий лосось, поданные на вареной зелени и фиолетовом рисе, с авокадо, острым соусом и тортилья-чипсами сверху.

9. Мини-тарелка с колбасными изделиями и закусками

В стрессовые дни очень легко есть на автопилоте, поэтому составление тарелки с закусками, которыми можно неспешно наслаждаться, является для Ридер ключевым способом борьбы с бездумным перекусыванием – а также имеет дополнительное преимущество: помогает ей чувствовать себя более уравновешенной в дни, когда всё кажется невыносимым.

"Тарелка с несколькими сортами сыра, крекерами, оливками и фруктами также содержит белок, жир и клетчатку, поэтому она обеспечивает мне сытость, а не заставляет искать что-нибудь перекусить уже через час", – пояснила она.

Другие советы по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что эксперты посоветовали, что съесть перед сном, чтобы дольше чувствовать сытость и не набирать вес.

Также мы писали, что диетологи назвали 7 продуктов, которые рекомендуют есть на завтрак для поддержания энергии в течение дня.

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