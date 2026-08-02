Как понять, что кот чувствует себя рядом с вами в безопасности: названы 7 признаков

Некоторые сигналы часто могут оставаться незамеченными.

Кошки не могут словами выразить свои чувства, поэтому понять их доверие можно по поведению. Ветеринары назвали 7 признаков, которые могут свидетельствовать о том, что питомец чувствует себя рядом с вами в безопасности, пишет Parade Pets.

Кошки могут по-разному проявлять привязанность к человеку, но не все проявления доверия очевидны. Некоторые привычки питомцев могут казаться просто особенностями характера, хотя на самом деле они могут свидетельствовать о прочной связи.

Специалисты отмечают, что невозможно точно определить, воспринимают ли кошки своих хозяев как защитников. В то же время определённое поведение может быть признаком комфорта, взаимодействия и позитивных отношений.

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Например, кот может искать вашего общества, стремиться к контакту или демонстрировать другие сигналы привязанности. Часто такие действия остаются незамеченными владельцами.

Ветеринары назвали 7 признаков, которые могут свидетельствовать о том, что кот доверяет вам и чувствует себя комфортно рядом с вами.

1. Поворачивается к вам спиной

Один из способов понять, что кот вам доверяет, – обратить внимание на то, как он ведет себя рядом с вами. Если питомец прижимается спиной к вашему телу, это может быть признаком безопасности.

Ветеринарный врач Чирли Бонк объясняет, что у кошек большая "слепая зона" позади себя. Когда кот поворачивается к вам спиной, он показывает, что доверяет вам и чувствует себя спокойно, даже когда не может вас видеть.

2. Спит в открытых местах

То, как спит кот, может многое рассказать о его чувстве безопасности. Когда животное отдыхает, оно наиболее уязвимо, поэтому часто прячется, если не чувствует себя защищенным.

По словам Бонк, если кот спит в открытом месте, это может свидетельствовать о том, что он чувствует себя комфортно и в безопасности рядом с вами.

3. "Общается" с вами

Некоторые кошки более громкие, чем другие, но многие питомцы используют звуки, чтобы взаимодействовать с человеком.

Ветеринарный врач Джо Майерс отмечает, что кошки могут научиться общаться с хозяевами с помощью мяуканья, а люди со временем начинают различать их сигналы. Если кошка часто "разговаривает" с вами, это может быть признаком доверия и желания поддерживать контакт.

4. Приносит вам "подарки"

Игрушка или другой предмет, который кот оставляет рядом с вами, может быть не просто случайностью. Для животного это может быть способом проявить особое отношение.

Майерс объясняет, что такие "подарки" можно воспринимать как проявление особой связи между котом и человеком. Это также может свидетельствовать о доверии и о том, что животное рассчитывает на вашу заботу.

5. Трется о вас

Когда кот трется о человека, он показывает, что чувствует себя рядом комфортно. У кошек есть пахучие железы в области головы, поэтому такое поведение помогает им оставлять свой запах и демонстрировать связь.

6. "Жалуется" вам

Кошки, доверяющие человеку, могут обращаться к нему, когда что-то не так. Это может быть пустая миска, закрытая дверь или другая ситуация, которая их беспокоит.

Майерс отмечает, что такие обращения могут свидетельствовать о том, что кот доверяет вам и считает вас человеком, который поможет решить проблему.

7. Спит на вашей груди

Если кот любит устраиваться на вашей груди во время сна или отдыха, это может быть признаком доверия.

По словам Бонк, такое поведение означает, что животное чувствует себя достаточно безопасно, чтобы расслабиться рядом с вами, и верит, что вы его защитите.

Подробнее об уходе за кошками

Ранее ветеринары рассказали, сколько времени нужно уделять коту каждый день. Отмечалось, что, несмотря на распространенное мнение о том, что кошкам не нужно много внимания, они нуждаются как в физической, так и в умственной стимуляции.

По словам специалистов, охота, игры, изучение окружающей среды и взаимодействие с человеком помогают поддерживать их благополучие.

Также эксперты рассказали, почему кошки любят, когда их гладят. В частности, таким образом они получают внимание. Кроме того, поглаживания помогают укрепить связь с питомцем.

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