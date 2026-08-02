Некоторая мощная техника может вызвать короткое замыкание при подключении в удлинитель.

Удлинители есть в любом доме и считаются незаменимыми во многих ситуациях. Хотя они очень облегчают жизнь, но также могут быть источником повышенной опасности. Не все люди знают, что нельзя подключать через удлинитель мощные бытовые приборы. Такая ошибка может стать причиной пожара или короткого замыкания в сети, что будет стоить вам техники.

Ранее мы также рассказывали, какие бытовые приборы нужно отключать во время грозы, чтобы избежать скачка напряжения в сети.

Что нельзя включать через удлинитель на кухне

Как сообщает издание Daily Meal, любой удлинитель или сетевой фильтр имеет максимальное ограничение мощности. Большинство приборов могут выдерживать около 1800-2400 Вт одновременно. При превышении этого лимита резко возрастает риск короткого замыкания и расплавления пластика. Специалисты советуют подключать к удлинителю приборы суммарной мощностью не более 980 Вт не зависимо от характеристик, ведь напряжение в сети может скакать.

Видео дня

Эксперты составили перечень техники, что нельзя подключать к удлинителю. При её использовании есть высокий риск несчастных ситуаций.

Микроволновки и духовки

Большинство современных микроволновок имеют мощность около 1000 Вт, а духовок - около 2500 Вт и больше. Такая мощная техника легко может перегрузить сетевой фильтр, особенно если подключить другие требовательные устройства. Обычный удлинитель не рассчитан на такой ток, из-за чего может воспламениться или расплавиться. Духовки и микроволновки следует включать непосредственно в розетку, причем заземленную.

Холодильник

Сами по себе холодильники являются не очень мощными, поскольку в среднем потребляют всего около 500 Вт энергии. Однако это тот прибор, что нельзя использовать с удлинителем из-за непостоянной нагрузки на сеть. Внутри холодильной камеры есть компрессоры и вентиляторы, что постоянно отключаются и включаются. Такие циклы быстро изнашивают сетевой фильтр, приводя к поломке.

Аэрогрили

Не смотря на небольшой размер, аэрогрили потребляют неожиданно много энергии - от 800 до 2000 Вт. При работе на верхнем пределе они создают серьезную нагрузку на сетевой фильтр. Поэтому эксперты рекомендуют подключать их прямо в настенную розетку.

Блендер

На первый взгляд этот мелкий бытовой прибор кажется безопасным для переноски. Его мощность составляет всего 300 Вт, что легко вписывается в общий лимит. Однако для запуска блендеру нужен сильный ток, так что этот показатель можно множить в 5 или даже 10 раз. Особенно опасны в этом плане профессиональные измельчители.

Электрический чайник

Специалисты советуют не включать в переноску никакие нагревательные приборы, и электрочайник к ним тоже относится. Обычные модели потребляют около 1500 Вт электричества, а у особенно мощных этот показатель может перевалить за 3000. Такой ток они используют постоянно, чтобы быстро вскипятить воду. Поэтому нагрузка на сетевой фильтр будет очень серьезной.

Вас также могут заинтересовать новости: