Войны в Украине и Иране сливаются в мегаконфликт и поглощают нейтральные страны, - Fortune

За ударом Украины по танкеру Ирана в Каспийском море последовала атака на газовозы в Средиземном море, и это совпадение не случайно.

Войны в Иране и Украине все больше пересекаются и одновременно расширяются, поглощая все больше стран – даже тех, которые заявляют о нейтралитете. Об этом пишет издание Fortune, анализируя последствия "мегаконфликта".

Недавно Украина атаковала иранское грузовое судно, перевозившее военные грузы между Ираном и Россией по Каспийскому морю. Несколько дней спустя иранские беспилотники атаковали танкеры со сжиженным природным газом в порту на средиземноморском побережье Египта, что стало первым случаем атаки на страну во время войны с Ираном.

Как отмечает Дэн Аламариу, главный геополитический стратег Alpine Macro, атака в Средиземном море может повлиять на цены на газ в Европе, ставки судоходства и стоимость страхования. Это произошло на фоне требований Ирана к европейским странам привлечь Украину к ответственности за нападение на судно в Каспийском море.

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"Войны между Ираном и Украиной могут быть взаимосвязаны. За ударом Украины в Каспийском море через несколько дней последовало возгорание газовозов в Средиземном море. Возможно, это не совпадение, существует риск сближения двух конфликтов", – предупредил эксперт.

Украина в конфликте на Ближнем Востоке

Эксперт по Ирану Хамидреза Азизи изложил несколько возможных причин для удара Украины по иранскому судну.

Одна из них заключается в том, что Украина хочет продемонстрировать свою ценность как партнера для США. Другая точка зрения состоит в том, что Израиль и США попросили Украину оказать давление на Иран от их имени, опасаясь, что любые атаки на иранскую инфраструктуру вызовут ответные меры против их региональных экономических активов.

Третья интерпретация заключается в том, что атака Украины была ответом на угрозы повстанцев-хуситов судам в Баб-эль-Мандебском проливе.

Financial Times также считает, что удар Украины мог быть предупреждением о том, что иранское побережье Каспийского моря находится под угрозой и может быть использовано в качестве рычага в переговорах с США.

Бывший министр обороны США Марк Эспер, работавший в первой администрации Трампа, ранее утверждал, что войну с Ираном следует интернационализировать, включив в нее союзников Америки в Азии и Европе, а также страны, граничащие с Ираном, такие как Турция, Армения и Азербайджан.

Эксперт по энергетике Даниэль Йергин, вице-председатель S&P Global, также заявил, что война с Ираном расширяется географически и геополитически.

"Подумайте обо всех морях – Персидском заливе, Красном море, Средиземном море, Черном море, Балтийском море, Каспийском море – все они стали аренами нефтяной войны", – сказал он.

Россия эскалирует конфликт

Со своей стороны, Россия также стремится расширить географию своего влияния. В последние недели произошло несколько инцидентов с падением дронов в Румынии, а такжек российская ракета упала в Польше, нарушив воздушное пространство НАТО.

Центр анализа европейской политики заявил, что эти инциденты свидетельствуют о том, что "теневая война" России против НАТО продвигается на юг.

Войны в Иране и в Украине

Ранее СМИ писали, что Иран рассматривал возможность нанесения ракетного удара по морскому порту в Украине в ответ на украинский удар по иранскому судну в Каспийском море, однако активные дипломатические усилия на данный момент позволили стабилизировать ситуацию.

Тем временем ZEIT пишет, что российско-украинская война набирает обороты и вступает в фазу максимальной эскалации. Последствия этого обострения почувствуют на себе даже страны, пытающиеся сохранять нейтралитет.

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